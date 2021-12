Elisa Loncon apuesta por una mujer para ser la próxima presidenta de la Convención Constitucional

La actual presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, abordó sus labores en la mesa directiva y las características que debiera tener su sucesor o sucesora, que se elegirá el 4 de enero.

“Me gusta cómo lo hemos hecho hasta el momento, dando pluralidad, dando la posibilidad de que todos participemos y eso es como el legado. Se continúa una nueva presidencia pero con esa historia instalada”, expresó.

Loncon fue consultada por el perfil de las candidatas a la presidencia, luego que surgieran nombres como el de Bárbara Sepúlveda, Cristina Dorador, Patricia Politzer, Beatriz Sánchez y Ramona Reyes.

“Son grandes mujeres candidatas, cada una tiene una potencia enorme, las abrazo a todas”, enfatizó Loncon al respecto.

Además declaró que “las mujeres nos hemos ganado un sitio, no es para volver atrás. Si va a continuar una mujer, eso me pone contenta. (Que sea) sorora con los movimientos sociales, con los pueblos, con el proceso, porque aquí he encontrado mujeres también no sororas. Con eso lo digo todo”, sostuvo.