Felipe Alessandri responde a alcaldesa Hassler por paralización de recolectores: “Siempre están echándole la culpa a la administración anterior”

El exalcalde de Santiago Felipe Alessandri respondió a la actual administración liderada por Irací Hassler por la paralización de este miércoles de los recolectores de basura de la comuna, por la cual apuntaron a la anterior gestión.

“Ojalá que con el nuevo año ya no le echen toda la culpa a la administración anterior y asuman responsabilidades”, comenzó diciendo el militante de Renovación Nacional.

“El comercio desatado ambulante, culpa de la administración; que la delincuencia desatada, hoy hubo una balacera, culpa de la administración anterior; que no se haya puesto un árbol de pascua, que no estén abiertas las piscinas en Parque O’Hggins y Quinta Normal, culpa de la administración anterior; que no llegaron regalos suficientes a las juntas de vecinos navideñas para los niños, culpa de la administración anterior”, ironizó la exautoridad comunal.

La paralización de los recolectores se debe a la falta de mantenimiento de los camiones de basura, así como la falta de adquisición de nuevas máquinas, según informó la alcaldesa Irací Hassler. “El último camión recolector que se compró fue hace 8 años atrás y, por tanto, ha sido una urgencia desde que asumimos el poder resolver este problema de arrastre“, dijo.

En este contexto, la militante del Partido Comunista anunció que ya se compraron cinco camiones con un costo de 690 millones de pesos y la apertura de una licitación para la comprar de otros diez. Además, han arrendado tres camiones para suplir la urgencia y que, a partir del lunes, serán ocho.

Frente a la crítica de Hassler, Alessandri insistió: “Háganse cargo de la gestión, si para eso fueron elegidos, y frente a eso en el caso concreto de los camiones… son camiones que tienen una vida útil de 8 a 10 años, pero hay que hacerles mantenimiento y para eso hay que pagarle a la empresa proveedora, la misma empresa que ha estado trabajando 30-40 años en la municipalidad. Pero si no les pagan la factura es bien difícil”.

“Siempre están echándole la culpa a la administración anterior. Yo creo que después de seis meses tienen que hacerse cargo y decir responsablemente ‘nosotros somos la administración"”, sentenció.