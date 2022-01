Primer balance COVID-19 del año: Minsal reporta 1.930 nuevos contagios e informa que casos han aumentado en un 10% la última semana

El Ministerio de Salud informó 1.930 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 2,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 63.089 exámenes, PCR y test de antígeno.

La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 3% y seis regiones registran una positividad igual o menor a 2%.

El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que “la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 10% y -9% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y nueve lo hacen en las últimas dos semanas”.

Los casos nuevos confirmados aumentaron un 10% en la última semana, por lo que el ministro Paris insistió en la importancia de mantener las medidas de autocuidado porque la pandemia no se ha terminado.

La autoridad hizo hincapié en la importancia de no olvidar que aún estamos en pandemia y que no debemos relajarnos, sobre todo, en esta temporada donde la movilidad de las personas aumenta. “Es fundamental que las personas sigan concurriendo a los vacunatorios para continuar con el proceso de vacunación y, junto a esto, mantengan las medidas de autocuidado como el correcto uso de la mascarilla, distanciamiento físico, ventilar espacios cerrados y el lavado de manos. Sabemos que en esta época la movilidad de las personas aumenta debido a las vacaciones, pero no tenemos que olvidar que el riesgo de contagiarnos aún existe”, enfatizó.

Por otra parte, el ministro Paris hizo un llamado a testearse de manera preventiva y oportuna, ante cualquier conducta de riesgo. “Hemos dispuesto de puntos de testeo en todo el país y también extendimos los horarios de atención de los operativos realizados. Por eso, el llamado es a utilizar esta herramienta de salud pública y testearse en no más de 24 horas ante cualquier síntoma de COVID-19 y también, a hacerlo de manera preventiva, sobre todo, si incurrimos en alguna conducta considerada de riesgo o si tuvimos contacto con variadas personas en el marco de estas celebraciones de fin de año”.

De los 1.930 casos nuevos, 18% se diagnostica por test de antígeno, un 21% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 26% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 14% por antígeno, un 12% por BAC y 22% de los casos notificados son asintomáticos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Los Ríos, La Araucanía y Valparaíso. En tanto, la región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, Magallanes y Biobío.

Reporte diario

Según el reporte de hoy, de los 1.930 casos nuevos de COVID-19, 1.059 corresponden a personas sintomáticas y 373 no presentan síntomas. Además, se registraron 498 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.808.398. De ese total, 9.489 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.754.104.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 25 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.140 en el país.

A la fecha, 512 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 430 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 249 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 63.089 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 27.425.464 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 2,82% y en la Región Metropolitana es de 3%.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, disponemos de 46 recintos de hospedaje, con 4.329 camas totales. La ocupación real a nivel nacional es de un 54%, quedando un total de 1.560 camas disponibles para ser utilizadas.

Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una Residencia Sanitaria, pueden llamar al Fono 800 371 900 o ingresar al sitio web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl.