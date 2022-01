Peñalolén lanza Plan Verano contra incendios forestales 2022 en Parque Natural Quebrada de Macul

Con un simulacro de incendio controlado, trabajo de cortafuegos y plan de manejo intersectorial en caso de incendios, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, junto al gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, el director regional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Miguel Muñoz, el jefe de la sección de Operaciones CONAF RM, Rodrigo Fernández y el diirector de la Octava Compañía de Bomberos de Peñalolén, Rubén Segura, lanzó el Plan Verano contra Incendios Forestales 2022.

La iniciativa busca sensibilizar a los usuarios de este pulmón natural de la RM sobre el cuidado del medioambiente y prevenir incendios accidentales provocados por descuidos o conductas imprudentes.

El plan consta, entre otras cosas, de un trabajo de sensibilización para que los usuarios del Parque no causen incendios; la entrega de recomendaciones para lidiar con focos de incendios; podas preventivas y limpieza de malezas; y una coordinación permanente entre las instituciones responsables (Municipalidad, Bomberos, CONAF, ONEMI) para prevenir y actuar en conjunto frente a incendios declarados.

“Aquí tiene que haber un compromiso de la comunidad de cuidar y mantener este espacio verde, por eso hacemos un llamado a cuidarlo. Este Parque recibe más 120 mil visitantes al año y por eso vital el trabajo de coordinación, porque en caso de producirse un incendio, se activan los protocolos con las diferentes instituciones. Además, contamos con una App que permite rastrear a los visitantes en su recorrido, incorporando un botón de pánico para avisar alguna emergencia o incendio, así actuar rápido entre Bomberos, Conaf y Onemi. Hay que recordar que el acceso libre a la montaña, significa cuidar la montaña”, expresó la alcaldesa Leitao.

Para el gobernador metropolitano, este plan es el reflejo del buen trabajo que desarrolla Peñalolén y debiera replicarse en todas las comunas precordilleranas. “Con condiciones de sequía prolongada durante 13 años, con las altísimas temperaturas, la baja humedad, con los vientos que tenemos, cualquier 2 actividad humana hoy en la precordillera es riesgo de incendio forestal. Hacemos un llamado a todas las personas que quieran disfrutar de la naturaleza en la precordillera que sean responsables y que cuiden aquello que nos pertenece a todos. El llamado es a no generar fuego, no dejar basura y no cometer acciones irresponsables que puedan generar riesgo en la biodiversidad. Proteger los bosques de nuestra región es una tarea compartida y debemos hacerlo con responsabilidad, fiscalización comunitaria y denuncia. Es importante que la misma ciudadanía nos ayude a fiscalizar”, señaló.

En este contexto desde 2018 a la fecha, la Municipalidad de Peñalolén desarrolla un importante e inédito trabajo de coordinación intersectorial, que también involucra a las y los vecinos del Parque Quebrada de Macul. La Unidad de Emergencias, Conaf y Bomberos visitan a cada uno de los dueños de terrenos que rodean o colindan con el Parque Quebrada de Macul, para realizar podas adecuadas, limpieza de vegetación o recambio de especies naturales, con la finalidad de evitar incendios que puedan pasar de forestal a urbano o viceversa, en un modelo denominado “incendios de interfase”.

“Que hoy tengamos menos incendios en la Región Metropolitana es producto de más y mejor tecnología, entrenamiento conjunto entre Bomberos y Conaf y la coordinación que ha venido funcionando bien desde hace varios años. Insistimos, en la medida que cualquier incendio sea informado en forma oportuna, mayor respuesta tendremos de parte de nuestros equipos” enfatizó Miguel Muñoz, director regional de la Onemi.

Para Juan Quevedo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, donde está inserta la Octava Compañía de Peñalolén, representada por el director Rubén Segura, es de vital importancia que la conducta al interior de los parques sea preventiva, dado que la gran mayoría de los incendios son provocados por descuidos y conductas imprudentes. “Estamos bien preparados para una respuesta rápida en caso de incendio, hemos dotado de material y equipamiento a las compañías precordilleranas que potencian el trabajo. No obstante, lo más importante es prevenir los incendios y para ellos es vital que la ciudadanía tome las recomendaciones y haga uso correcto de los parques”.