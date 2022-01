Camila Flores criticó a EFE por decidir no priorizar tren rápido Valparaíso-Santiago: “Me parece impresentable que se diga que no es rentable”

Lejos de concretarse está el tan anhelado tren que va a unir Valparaíso con Santiago, esto porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) señalara que el proyecto no va a ser priorizado por no contar con financiamiento para su ejecución.

En ese contexto, la diputada por el distrito 6, Camila Flores, criticó esta decisión de la empresa de trenes manifestando que “este era un compromiso del actual Gobierno y es impresentable que no se realice“.

Además, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) dijo que “este proyecto es un sueño para la Región de Valparaíso, sobre todo porque iba a mejorar la conectividad con la Capital y permitiría así unir a ambas ciudades en un trayecto de no más de 45 minutos”.

Cabe recordar, que anteriormente ya se habían generado muchos cuestionamientos por las constantes postergaciones de esta iniciativa, que fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera durante 2019, donde mencionó que se ejecutaría una licitación internacional, proceso que hasta el día de hoy no sucede.

“Hoy en día el tren rápido hacia Santiago no solo significaría un gran avance para la calidad de vida de las personas de la región, sino que también va a tener un impacto positivo en el sistema de transportes y competencia. Me parece impresentable que se diga que no es rentable, cuando el propio Consejo Regional financió el estudio de pre-factibilidad y arrojó una rentabilidad positiva”, agregó la parlamentaria.

La propuesta incluye tres tipos de infraestructura: una para carga, que compartiría algunos tramos con pasajeros y cuyo tramo sería entre el Puerto de Valparaíso y San Antonio; para terminales de transferencia de carga intermodal; y para pasajeros, con 12 trenes con una capacidad de 890 asientos.

Tras los dichos de EFE, desde el Ministerio de Obras Públicas siguen abiertos al sistema de concesiones. Ante esto, Camila Flores, enfatizó en que “espero que antes de que finalice el período de este Gobierno se concrete al menos la licitación y tengamos señales concretas de que este proyecto se va a materializar”.

Agencia Uno.