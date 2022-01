Cañete se adjudica millonario aporte del Mineduc para la construcción de nuevo liceo

La noticia fue dada a conocer a la comunidad junto a la directora del establecimiento, Gloria Melita, el director comunal de Educación, Juan Bravo, quienes además estuvieron acompañados por representantes de la comunidad educativa del liceo.

“Estamos orgullosos de haber obtenido el 40% de los recursos que estaban destinados a nivel nacional para el área de educación para la comuna de Cañete. Solo agradecer a Dios la oportunidad que hemos tenido para mejorar la infraestructura y construir definitivamente un liceo nuevo con todas las características y el perfil que necesitan nuestros alumnos, profesores y apoderados, y que puedan rendir mucho más de lo que hoy día han demostrado”, señaló durante el anuncio la máxima autoridad comunal.

La inversión confirmada desde la cartera de educación se suma a los $.4.616.416.000 millones que ya había aportado el Gobierno Regional del Biobío, lo que se traduce en un costo total del proyecto de más de 13.600 millones de pesos.

El futuro liceo tendrá una superficie de 7.955,52 metros cuadrados y beneficiará a una cantidad proyectada de 1.170 estudiantes, ya que, con la nueva Ley General de Educación, el recinto albergará a estudiantes a partir de séptimo año básico. “Tenemos que prepararnos para ello. Lo estamos haciendo desde ya. Es un desafío y como todos los desafíos lo vamos a enfrentar en las mejores condiciones”, precisó la directora del establecimiento, Gloria Melita, visualizando el futuro del establecimiento en el nuevo recinto.

Quien también tuvo palabras de agradecimiento por la gestión que significará contar con un nuevo edificio para el liceo José de la Cruz Miranda, fue la presidenta del Centro de Alumnos, Natalia Rivera, quien pese a lamentar que no podrá estar en el plantel educacional cuando sea una realidad por haber egresado el 2021. La dirigente señaló que estar “muy feliz porque creo que para todo Cañete ha sido un sueño de años que no se había podido lograr. Si bien yo no voy a estar, me alegro por las nuevas generaciones”, precisó.

Por su parte, la presidenta del Centro General de Padres, Margarita Neira, agradeció las gestiones que permitieron obtener los recursos y comenzar a concretar este anhelado sueño. “Era un anuncio que lo esperábamos con muchas ansias. Como mamá estoy muy contenta porque eso era una meta y ya está cumplida. Quiero agradecer al alcalde quien ha gestionado todo esto”, afirmó.

Al término del anuncio, el alcalde Radonich señaló que, de acuerdo al proyecto, se espera que la obra se concrete el año 2024 y ésta pueda comenzar en el primer semestre de este año, siendo el Ministerio de Obras Públicas quien actúe como mandante de los trabajos, para lo cual comprometió a realizar las gestiones necesarias para garantizar el buen desarrollo de la obra.