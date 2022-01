María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez conforman la nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional

Este miércoles 5 enero se definió a la nueva Mesa Directiva de la Convención Constitucional, que está conformada por la odontóloga de 39 años María Elisa Quinteros y el médico de 33 años Gaspar Domínguez. Ambos reemplazarán a Elisa Loncon y Jaime Bassa, respectivamente, en sus cargos.

Pasadas las 16:00 horas, la Convención eligió a la nueva presidenta de la entidad en una novena votación, donde Quinteros obtuvo los 78 respaldos necesarios para presidir a los miembros del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

Tras la votación, la profesional afirmó sentirse “muy contenta, muy agradecida del apoyo general, del cariño de las y los constituyentes que nos acompañaron con su voto“.

Respecto a la demora para escoger a la nueva directiva de la Convención, sostuvo que “eso se da en las democracias, tenemos que valorar. Somos una sociedad, producto de nuestra historia, que no hemos tenido espacios de diálogos pluralistas y eso lo estamos aprendiendo y potenciando en esta Convención”.

👉Le damos la bienvenida a la nueva Presidenta electa de la Mesa Directiva de la #ConvenciónConstitucional: María Elisa Quinteros, @MEQChile 👏👏

✍️Aquí les dejamos una reseña sobre su vida, trayectoria política y su trabajo dentro del proceso constituyente. pic.twitter.com/Yf1KIh2oFC — Chile Convención (@convencioncl) January 5, 2022

Posteriormente, la Convención eligió con 112 apoyos al vicepresidente Gaspar Domínguez, quien entregó unas emotivas palabras tras su elección.

“Primero que todo, me gustaría agradecer profunda y sinceramente a todas las y los convencionales, y en particular a los 112 que confiaron en esta candidatura, en esta opción, para poder vicepresidir la mesa, así que muchas gracias a cada uno de ustedes”, declaró.

Asimismo, aludió al problema por el agua que existe en el país, contando una historia relacionada con su madre. “Quiero mandarle un abrazo grande a mi mamá (…) yo pasé la Navidad con mi mamá, que vive en la quinta región y ella no tiene agua. En el año nuevo no tuvieron agua, los camiones aljibes no funcionaban y por eso le mando un saludo grande a mi mamá, que ella me dijo que tiene esperanza en el proceso constituyente, para que en las próximas fiestas pueda tener agua”.

Junto a esto, manifestó: “Quiero mandarle un saludo muy grande también a todas y cada una de las personas que viven en la Región de Los Lagos, y en particular a las personas que vivimos en zonas aisladas, en zonas donde si te enfermas, dependes de la buena voluntad de alguien o del clima, para poder llegar a la atención sanitaria”.

Finalmente, envió un “saludo muy afectuoso a todas las personas que representamos y que vivimos las disidencias sexuales (…) porque hoy día ser homosexual, gay, lesbiana, trans, no solo parte de la diversidad, es enfrentarse a un modelo en el que no se encaja y esas dificultades debemos disminuirlas para que todas las personas podamos acceder a condiciones más justas de vida, independiente de nuestra diversidad, disidencia, condición, orientación o lo que fuera”.