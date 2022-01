Ministro Paris se suma a críticas contra Tere Marinovic por no usar mascarilla: “Las autoridades tienen que dar el ejemplo”

El ministro de Salud, Enrique Paris, reprochó a la convencional constitucional Teresa Marinovic por bajarse la mascarilla cuando tenía que ir a depositar uno de sus voto para elegir la nueva presidencia de la instancia.

El momento, que quedó registrado en las cámaras, causó numerosas críticas en redes sociales por no seguir el protocolo sanitario.

La misma Marinovic se refirió a ellas en su cuenta de Twitter. “No soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas. Pero creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir BASTA #DictaduraSanitaria“, escribió.

Paris, durante el balance de Covid-19 de este jueves, se refirió a la situación diciendo que “no nos parece correcto que una convencional no use la mascarilla, no respete las medidas sanitarias y por lo tanto, si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación”.

“Yo llamo a todas las personas a respetar las normas sanitarias, las autoridades sobre todo tienen que dar el ejemplo y si una autoridad como es un convencional o una convencional no respeta las normas sanitarias, obviamente que no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia“, añadió.