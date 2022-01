Refuerzan controles en ruta sobre el uso obligatorio de la silla infantil

La secretaria ejecutiva de Conaset, Johanna Vollrath; junto al delegado regional presidencial, Jorge Martínez; el jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, general Edgard Jofré; y autoridades de SAMU y Equipos de Emergencias Regionales; hicieron un llamado a los conductores que se movilizan durante la temporada estival para que mantengan una conducta responsable en la ruta.

Las autoridades reforzaron los controles en la SIAT de Peñuelas ubicada en la ruta 68, donde insistieron en la importancia de cumplir con todas las normativas del tránsito, en especial con el uso correcto del Sistema de Retención Infantil, con el fin de proteger a los niños de lesiones graves, en caso de verse involucrados en un siniestro vehicular.

La actividad se realizó dado que, en el contexto de Fiestas de Fin de Año e inicio de la temporada estival, aumentaron considerablemente los siniestros viales de alto impacto en la región, los cuales han provocado diez fallecimientos, cinco de ellos menores de edad, cifras alarmantes que obligan a llamar la atención respecto al comportamiento vial, tanto de conductores como de peatones y del buen uso de los elementos de seguridad al interior de los vehículos.

Junto con lamentar los siniestros viales ocurridos en los últimos días, Johanna Vollrath señaló que “un siniestro siempre es terrible pero más aún cuando hay niños o menores involucrados, así que las condolencias a las familias. El sistema de retención infantil es la única herramienta eficaz para prevenir lesiones graves o la muertes en caso de un siniestro vial, para los adultos es el cinturón de seguridad adelante y atrás y para los niños es la silla infantil en el auto. Es por ley obligación llevar a los niños siempre en una silla hasta los 9 años de edad y también es obligación para los adultos elegir la silla correcta según peso y edad y talla del menor. Una silla correctamente instalada puede prevenir en hasta un 80% las lesiones graves y la muerte en caso de un siniestro vial”.

Además, la secretaria ejecutiva de Conaset detalló que “nosotros tenemos datos que muestran que a nivel nacional solamente uno de cada tres niños se traslada en un sistema de retención infantil y que en la región de Valparaíso sólo es un 50%, que, si bien es mayor que a nivel nacional, sigue siendo una cifra muy preocupante porque ningún niño se puede salvar en caso de un siniestro si es que no va correctamente asegurado. En este sentido las cifras indican que más de la mitad de los niños en la región de Valparaíso van sueltos en el auto o en brazos de los padres. Ningún papá y ninguna mamá puede afirmar al niño en caso de un siniestro. Es imposible por las altas energías que se liberan en un accidente”.

Por su parte, el delegado regional, Jorge Martínez, enfatizó en la alarmante cifra de siniestros viales ocurridos en la región durante las fiestas de fin de año, afirmando que “hemos tenido un aumento en el número de accidentes: de 99 accidentes graves que tuvimos el año anterior, este año pasamos a 128, lo que habla que estamos siendo un poco más imprudentes, que hay personas que manejan en condiciones que no deberían hacerlo, como bajo el efecto del alcohol o a altas velocidades. El año anterior tuvimos un fallecido, pero este año, en el mismo período, hay 7 personas fallecidas (en fiestas de fin de año), lo que es un aumento importante, que nos debe llevar a tener mucho cuidado en esta época estival. Con el accidente ocurrido esta semana en Santo Domingo, lamentablemente se aumentó a cinco los niños inocentes fllecidos que iban en la parte de atrás del vehículo. Este es un llamado a los padres: con la silla adecuada es probable que varios de esos niños se hubiesen salvado, porque lamentablemente no había ninguna medida de seguridad para niños en esos vehículos. Por eso, insistimos: Si van a llevar niños, tienen que adoptar las medidas de seguridad. No queremos perder vidas de niños inocentes por culpa de la responsabilidad de los adultos”.

Respecto a los principales motivos que originan los siniestros viales, el jefe de la V Zona, general Edgard Jofré, considera que “aquí hay que tener claro dos factores que influyen directamente en estas situaciones: hay un factor interno, que corresponde a la responsabilidad de las personas que abordan un vehículo y del que va a conducir, que evidentemente no lo va a poder hacer ni ebrio ni con alguna sustancia ilícita; y por otro lado, utilizar los medios de anclaje y de seguridad que otorga el vehículo, para las personas adultas el cinturón de seguridad y si son menores la respectiva silla de transporte”.

En relación a las fiscalizaciones y controles de carretera, Jofré destacó que “sólo en Valparaíso, el año pasado realizamos más de 400 mil controles en las carreteras, esto significó que cursamos casi 83 mil infracciones, detuvimos a casi 300 personas conduciendo bajo los efectos de la droga y otros tanto bajo la influencia del alcohol”.

Agencia Uno