Convencional Rodrigo Álvarez: “Estoy absolutamente seguro de que va haber una vicepresidencia de centroderecha”

El sector de Vamos por Chile en la Convención Constitucional aún no logra reunir las 24 firmas para presentar una carta para una vicepresidencia adjunta, mientras que cinco ya fueron definidas.

Cabe señalar que la mesa directiva está compuesta por una presidencia, una vicepresidencia, cinco vicepresidencias adjuntas y dos vicepresidencias adjuntas indígenas de escaños reservados.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI) explicó que “las vicepresidencias adjuntas pueden ser definidas los días posteriores. De hecho, hay dos vicepresidencias adjuntas que no se han todavía llenado”.

“Nosotros teníamos la información, y así la había recibido, y así me la confirmaron ayer en la mañana, de que el grupo de RN y Evópoli tenían ya las firmas, por lo tanto tenía un vicepresidente potencial. De hecho, fui oficialmente informado por quien estaba negociando esta materia. Eso no fue así finalmente. Era una información falsa o equivocada, no tenían las firmas“, explicó.

“Nosotros, por otra parte, teníamos 21 votos y estábamos buscando si lográbamos las otras tres firmas. Lo que ocurrió es que nos encontramos el día de ayer en la mañana con que había que ponerse de acuerdo y empezar a conversar. Por su puesto, había otras materias en desarrollo y hemos estado la tarde de ayer conversando”, señaló.

Pese a que aún no han presentado una propuesta en el sector, Álvarez afirmó que “estoy absolutamente seguro de que va haber una vicepresidencia de centroderecha como corresponde. En estricto rigor, incluso si uno ve proporcionalmente la Convención y ve, además, cómo fueron las últimas elecciones debería haber más de una”.

Aún así, dejó al descubierto que hubo una descoordinación en el sector, especialmente por el grupo de RN. “La noche del miércoles les habían comentado a casi toda la prensa que ya tenían las firmas y tenían un vicepresidente. Fue una noticia de ayer en la mañana temprano cuando me dicen ‘no, no lo tenemos’. Bueno, ahora tenemos que conversar, porque nosotros por nuestra cuenta estábamos buscando las tres firmas que nos faltaban”, reveló.