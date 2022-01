Expresidenta Bachelet visitó renovado Campus Juan Gómez Millas: “Toda institución educativa aspira a poder contar con la mejor infraestructura”

La expresidenta y actual Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, visitó durante esta jornada las nuevas instalaciones del Campus Juan Gomez Millas, donde también estuvieron presentes el exrector Víctor Pérez y el rector Ennio Vivaldi, quien durante los últimos ocho años ha ejecutado las obras de renovación que ya se acercan a su etapa final.

La visita, en la que participaron además otras autoridades universitarias, les permitió ser testigos de la verdadera transformación que ha experimentado el campus tras constituirse como Iniciativa Bicentenario en 2008.

El proceso permitió dotar al recinto de nueva infraestructura para el desarrollo óptimo y potenciamiento de diferentes aspectos del quehacer universitario, como la construcción de aularios para acoger al estudiantado, nuevos edificios para diferentes unidades académicas, un Campo Deportivo para la comunidad universitaria y la Plataforma Cultural que fomentará la vinculación con el medio y la protección y divulgación de las artes y el patrimonio.

El recorrido precisamente incluyó una visita a la Plataforma Cultural, un recinto de 9 mil metros cuadrados que se inaugurará el primer semestre este año. En él funcionará un teatro experimental, salas de exhibición y un microcine, además de la colección del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA.

Incluye además dependencias habilitadas para la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI), la Cineteca de la U. de Chile para realizar restauración digital, auditorios, terrazas y una librería. En este espacio se realizará la Semana del Postulante 2022 entre el 11 y el 13 de enero y abrirá sus puertas el primer semestre de 2022, transformándose así en un polo cultural para la Región Metropolitana y especialmente para las comunas de Macul, Ñuñoa y Peñalolén.

El rector Vivaldi agradeció el impulso de la expresidenta Bachelet para lograr que “lo imposible haya sido posible”. “Con el gesto que tuvo al impulsar la Iniciativa Bicentenario está diciendo que hay un país, un pueblo, que es Chile, que defiende, apoya y se identifica con esta Universidad y permite que siga siendo lo que ha sido desde el origen de la república: una pieza fundamental para interpretar el sentir de la sociedad que hoy, aquí, se proyecta en una de las áreas más importantes, atacadas y combatidas como son las artes, las ciencias sociales y las humanidades para ponerse al servicio de nuestra patria”, dijo.

Por su parte, la expresidenta Bachelet destacó que “toda institución educativa aspira a poder contar con la mejor infraestructura, instalaciones, tecnología y condiciones para cumplir su rol”. Por ello, relevó que la renovación de JGM “es una oportunidad extraordinaria frente a enormes desafíos y enormes esperanzas que tiene el país frente a la Convención Constitucional y a un nuevo gobierno”.

“La historia va a seguir avanzando pero será siempre más esperanzadora con universidades comprometidas con el devenir de las mayorías. Los avances que hoy he presenciado me alegran profundamente, me alegran por la Universidad de Chile y me alegran por el país”, declaró Bachelet.