Alcaldesa Matthei dio positivo por Covid-19: “Pasé dos años invicta, pero hoy el panorama es otro”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, informó que dio positivo por Covid-19. Tras sentir malestares de garganta y dolor de cabeza la edil se realizó un PCR, el cual detectó la enfermedad.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, la jefa comunal señaló: “Pasé dos años invicta de Covid, pero hoy el panorama es otro…”.

Posteriormente afirmó que “no tiene idea” cómo se contagió y entregó detalles de su estado de salud: “Los síntomas son relativamente leves, y estoy segura que eso es porque tengo las tres vacunas”.

“Obviamente voy a estar aislada, pero eso no significa que no me preocupe de los temas de la municipalidad, porque estoy funcionando de una manera muy cuidadosa para no contagiar al resto de mi familia”, agregó Matthei.

Además, la alcaldesa aprovechó la ocasión para informar que a partir del lunes 10 de enero se inicia la vacunación con cuarta dosis para personas inmunocomprometidas, haciendo un claro llamado a la inmunización.