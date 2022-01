Diputada Mix oficia a Minsal y a Fonasa por licitación que obligará a más de 1.300 pacientes de diálisis a cambiarse de centro de atención

La diputada Claudia Mix envió un oficio al Ministerio de Salud y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), producto de una licitación que rechazó a cerca de 30 centros de diálisis de todo el país, algunos de los cuales se encuentran en funcionamiento y deberán cerrar sus puertas. Esta decisión supone dejar a más de 1.300 personas sin cupo, debiendo derivarlos a otros centros prontamente.

Estas reubicaciones de pacientes serán contra la voluntad de ellos mismos, quienes aseguran que los centros en los cuales se atienden cotidianamente se acomodan a sus necesidades médicas y personales. Tal es el caso de Marcelo Angulo, quien asiste desde hace 14 años al Centro de Diálisis Indisa. Él y otras 37 personas que se atienden en ese recinto a través de Fonasa tendrán que ser relocalizados prontamente a otro lugar. “Para los pacientes de diálisis es muy agobiante tener que ser trasladados de centros, es como que alguien te saca de tu casa de toda la vida y te pone en un hogar donde tu conoces a nadie, no sabes si te van a proteger, no sabes si te van a atender, no sabes si vas a tener las mismas garantías”, sostuvo.

“Nos sentimos vulnerados porque no podemos elegir dónde estar. Después de muchos años de confianza con nuestro personal médico de diálisis, que nos saquen es algo demasiado arbitrario, fuera de lo legal. Para nosotros como pacientes esta es una situación arbitraria que sentimos que pasa a llevar nuestros derechos”, agregó Angulo.

De esta manera, en el oficio enviado este lunes por la diputada Mix, se pide esclarecer si hubo problemas técnicos o administrativos en la plataforma de Mercado Público y los documentos que no habrían sido considerados en el caso de algunos de los centros de diálisis que fueron rechazados en la licitación.

Además, solicita que se informen las soluciones que brindará Fonasa a los más de 1.300 pacientes afectados por el resultado de esta licitación, y que se señale si los centros que recibirán a los pacientes derivados ya se encuentran habilitados y con las condiciones mínimas para recibirlos.

“Esperamos que se revise esta licitación, que desde nuestro punto de vista tiene algunas irregularidades. Nos preocupa de sobremanera que una cantidad importante de pacientes puedan quedar sin atención. Además de este oficio, pediremos que a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados a que cite al Director de Fonasa, para que se pueda revisar esta licitación y de ser necesario, anularla o abrir un período adicional, para que estos centros que atienden a más de 1.300 pacientes puedan continuar prestando estos servicios”.

Entrega de carta en La Moneda

La parlamentaria, además, acompañó a cerca de 50 pacientes de diálisis de distintos centros del país, a dejar una carta al Palacio de La Moneda, donde expresaron su rechazo a “la migración forzada por Fonasa”.

En el documento, señalan que “para cumplir con los requisitos de la licitación, los centros de diálisis se vieron en la necesidad de cumplir un sin fin de condiciones muy diferentes a las licitaciones anteriores, donde se privilegió el tema económico (67%) por sobre el tema técnico (33%), que debiera ser el principal pues se refiere directamente al cuidado y al trato que se la da al paciente”.

“Como comunidad de pacientes y familiares consideramos que esta licitación y sus consiguientes cambios, deben ser revertidos y realizarse una nueva licitación que considere a todos los actores involucrados, incluidos los pacientes, que son los que viven día a día esa realidad”, agregan en la misiva.