Minsal explica por qué Bárbara Riveros pudo participar de triatlón sin estar vacunada: “Comunicacionalmente, sí puede parecer contradictorio”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, reconoció que “desde un punto de vista comunicacional sí puede parecer contradictorio” que la atleta Bárbara Riveros haya participado del Ironman de Pucón sin estar vacunada.

Sin embargo, precisó, “me parece que es importante aclarar quela atleta no incumplió ninguna de las reglas establecidas, ni por Salud ni por el Ministerio del Deporte”.

“Como cualquier chileno tiene el derecho de ingresar o reingresar a su país y ese fue el caso. En caso de que este chileno que reingresa no cuente con su esquema de vacunación completo debe efectuar una cuarentena preventiva de siete días”, explicó. Dicha situación se hizo en Pucón, según informó en su formulario C19 de ingreso.

Ella ingresó el 31 de diciembre al país y cumplió el aislamiento hasta el 7 de enero, siendo fiscalizada por la Seremi de Salud, detalló la autoridad.

“Cumplida su cuarentena preventiva, ella queda en situación similar a la de los otros chilenos no vacunados. En cuanto a su participación en la competencia, la atleta también dio cumplimiento a los requisitos sanitarios previstos en la carrera, ya que al no contar con un Pase de Movilidad, que era una de las condiciones, alternativamente ella podía optar a someterse a un PCR 48 horas antes de la competencia y aun test de antígenos, cosa que se hizo, y en ambos casos resultaros negativos“, aclaró Dougnac.

Riveros explicó tras la carrera que “por temas de logística no he podido ponerme las dos dosis, pero invito a la gente a que se vacune y cumpla las reglas sanitarias. Es súper importante, yo soy muy pro a cuidarse, pero cuando vine no sabía lo estricto que era todo el reglamento, en Europa no era tan así, pero gracias a Dios y a la ministra se pudo sacar mi participación adelante”.