Tomás Bengolea: “Cuando mira el trayecto de la oposición a este gobierno no sorprende la mezquindad con las que condicionan proyectos”

En “Nuevas Voces” de Agricultura abordaron la discusión legislativa de la Pensión Garantizada Universal (PGU), iniciativa que ahora incorpora una indicación de impuestos a los súper ricos, luego de que se aprobara en la comisión de Hacienda.

Frente a esto, Tomás Bengolea, conductor del espacio, criticó a los parlamentarios de oposición por trabar los proyectos presentados por el Ejecutivo por un tema de “mezquindad política”.

“Cuando uno mira el trayecto de la oposición política de este gobierno no sorprende la mezquindad con la que son capaces de condicionar proyectos que son tan relevantes como el aumento inmediato de la Pensión Garantiza Universal a las personas que más lo necesitan, a cuestiones tan absurdas e inconstitucionales, como el impuesto a los súper ricos”, dijo.

Agregó que “es curioso el afán que ha tenido el Frente Amplio en las últimas semanas por el responsabilidad fiscal, que era algo que no habíamos visto en los meses anteriores, que no les parecía nada importante cuando promovían los retiros de fondos de pensiones, y hoy se escandalizan por un proyecto que busca asegurar una pensión mínima $185 mil, cuando en su programa de gobierno propinen $250, es decir, más plata todavía y ahí no tienen problemas con la responsabilidad fiscal”.

Revisa las declaraciones: