Viuda de cabo Nain se reúne con el presidente electo Gabriel Boric

Como es costumbre, el presidente electo Gabriel Boric comenzó el día hablando y recibiendo algunas personas que lo esperan en las afueras de su comando, conocida como “La Moneda Chica”, ubicada en la calle Condell, Providencia.

Una de las personas que hizo pasar hasta el patio para sostener una conversación fue la viuda del cabo Eugenio Nain, el carabinero asesinado el 30 de octubre del 2020, quien recibió un disparo que le causó la muerte en el sector de Metrenco en la Región de La Araucanía.

Dahianna Pereira fue hasta el lugar de trabajo del mandatario electo, junto a otras personas, para entregarle una carta para manifestarle su preocupación por la delincuencia.

Tras la cita, Pereira dijo a “Mucho Gusto” que “el motivo que yo vine acá fue por una iniciativa a las víctimas, pero igual aproveché la instancia para hablar con el presidente Boric y contarle mi situación. Le hablé sobre el terrorismo de La Araucanía, pero sí que hay. Y que se haga justicia por mi marido“.

“Yo le dije que me ayudara a hacer justicia, que ponga un tope para que no haya más terrorismo para que la gente ya no muera”, agregó.

Sobre la recepción que tuvo Boric con ella, dijo que estuvo muy tranquilo y que iba apoyar a Carabineros. Sobre la carta que le entregarán, dijo que su objetivo es buscar apoyo a las víctimas y que “los delincuentes no tengan tantos beneficios, ni eso, nada de beneficios”.

“Ahora que hablé con él me dio un poco de esperanza, pero también sé que no todo depende del Presidente. Le planteé sobre la Ley Nain y sobre esa ley Carabineros igual necesita apoyo, y sacando esa ley van atener ese apoyo“, añadió.