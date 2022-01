Gabriel Boric en Enade 2022: “Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones”

El Presidente electo, Gabriel Boric, este jueves 13 de enero realizó su primer discurso en el Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2022.

En la reunión de empresarios comenzó su primer discurso en la instancia con un poema llamado “Cementerio de Punta Arenas” del poeta nacional Enrique Linh.

Posteriormente, Boric recordó que en noviembre pasado asistió al encuentro como candidato a la presidencia del país, momento que conversó sobre “la visión de los desafíos que tenemos como país”. Además, de las dificultades que implica sostener un proceso de crecimiento económico sin cohesión social y con una profunda desigualdad”.

“El problema a que nos enfrentamos es que cuando el grueso de la población vive rodeada de una tremenda incertidumbre respecto a sus pensiones, a la salud de su familia, a la educación de su hijo o hija, a la seguridad de sus barrios; se va acumulando paulatinamente frustración y el pesimismo se vuelve la regla general y crece la desconfianza en todas las instituciones”, manifestó el próximo Mandatario del país.

El Estado al servicio de la sociedad

También indicó que el actual statu quo del país “frena el desarrollo económico y profundiza el malestar social”. Recordó que esto fue lo que se vio en el 2019, en el ámbito del estallido social. Es por ello, que apuntó que para avanzar en soluciones y así materializarse, se debe hacer de la mano de las institucionales, las que se están discutiendo en el proceso constituyente. Ante esto, aprovechó la instancia de reiterar “todo el ánimo de colaboración y respeto a la CC y el proceso constituyente”.

“Tengo claro que soluciones tan estructurales no se logran de la noche a la mañana“, enfatizó Boric, añadiendo que “el resultado expresado el 19 de diciembre me parece que es un mandato que tenemos que tomarlo y yo particularmente me lo tomo con mucha humildad. Fue un resultado claro, pero en ningún caso es un resultado que nos pueda marear para tratar de avanzar sin dialogar“.

Respecto a cómo iniciar “un ciclo de colaboración ascendente”, en Enade 2022 dijo que “una parte importante de esta nueva dinámica supone cuestionar la idea tan extendida sobre la cual los privados solo deben velar por sus propios intereses. Tanto los privados como particularmente las empresas, existen en una sociedad que construimos entre todos y todas, nadie se va a salvar solo”.

“El Estado tiene que estar al servicio de las personas y la sociedad y, por lo tanto, quienes seamos funcionarios del Estado y funcionarios públicos tenemos que ser servidores y no servirnos del Estado“, subrayó.

Plan de gobierno de Gabriel Boric

Otro punto que abordó el Presidente electo en Enade 2022, fue explicar que su programa de gobierno propone “iniciar un camino de cambios profundos”, lo que se busca es que se fortalezca la red de protección social, “sacar a nuestra economía del estancamiento productivo, como ustedes bien saben que lleva casi 10 años, y enfrentar decididamente la crisis climática”.

Sobre esto último, señaló que no solamente se enfrentará con medidas de mitigación, “sino que también de adaptación y prevención; anticiparse. El objetivo es generar condiciones que sean sostenibles de estabilidad para todos y todas, los miembros de nuestra sociedad y por cierto para las empresas también”.

“Los cambios a los que estamos apuntando deben ser llevados a cabo con un diálogo amplio y sin exclusiones, así como reitero con gradualidad y responsabilidad fiscal”, agregó.

Junto con esto, se refirió sobre “la responsabilidad fiscal” y que algunos manifestaban que era “solo un discurso de campaña”, afirmando que “es el mismo”. Ante esto, argumentó que “mis convicciones siguen intactas, e ido aprendiendo en el correr de mi trayectoria que todo cambio, toda transformación se sostiene en base a lo que se hizo antes. Ningún cambio importante, estructural se hace de la noche a la mañana“.

Los desafíos de Chile en el 2022

Sobre los desafíos que Chile enfrentará este año 2022, Gabriel Boric en su discurso en el encuentro de los empresarios, señaló que “la recuperación que hemos visto se explica en gran parte por una expansión de consumo que no es sostenible en el tiempo en los mismos términos que se ha dado. Esta dinámica ha hecho que nuestra economía se sobre caliente y aumenten las presiones inflacionarias, como ya ha advertido el Banco central.

“Vamos a heredar además un relevante déficit fiscal estructural y una mayor deuda pública. Es importante, entonces, sincerar la realidad las finanzas públicas en Chile están estresadas“, dijo, agregando que el gobierno que él liderará a partir del 11 de marzo del presente año se hará cagro de esta relaida deconómica.

“No puede haber redistribución de recursos si no viene de la mano con un crecimiento económico sostenible y a su vez no puede haber un crecimiento sostenible si es que no hay una justa distribución de la riqueza”, explicó.

Los tres objetivos en materia económica

Gabriel Boric detalló que la agenda de crecimiento económico para el 2022 tiene tres objetivos concretos. En primer lugar, apuntó que “queremos fomentar un crecimiento económico basado en estimular la inversión“. Para ello, explicó que la alianza público-privada “va a ser fundamental”.

“Como futuro Presidente estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo, retomar una senda de crecimiento sostenible que facilite la expansión de los derechos sociales es una tarea que no solo le compete al gobierno, es una tarea que le compete a la sociedad entera, donde los empresarios y las empresarias juegan un rol tremendamente importante”, aseveró.

Mientras que el segundo objetivo es “la recuperación de los empleos formales que han quedado rezagados por la pandemia“.

“Vamos a ser un Gobierno ecologista, es por esto que el tercer objetivo de la recuperación económica es que esta sea respetuosa con el medioambiente”, enfatizó, añadiendo que “no es una cuestión de activismo, tenemos que encontrar el equilibrio aquí y en todo el mundo“.

En el ámbito tributario recalcó que “a partir del año 2023 vamos a iniciar una reducción gradual del déficit estructural”. Para que este objetivo se lleve a la práctica “es fundamental llevar a cabo una reforma tributaria“, dijo.

“Una reforma tributaria tiene que ser conversada y en beneficio de todos los chilenos. Tiene que apuntar hacia una mayor equidad, por lo tanto, no puede ser con una confrontación entre buenos y malos. Lleguemos a un acuerdo que sea bueno para el país, por un lado, que proteja la inversión y por otro avance hacia una sociedad más justa“, destacó.

Finalmente, en su primera intervención en Enade 2022, dijo que “yo quiero invitar a este Gobierno y a toda la institucionalidad política a que convengamos en que no es deseable tomar decisiones de última hora más allá de su legalidad“.