Gobernador de la Región Metropolitana se suma a demanda civil contra Aguas Andinas

Hasta el 25° Juzgado Civil de Santiago llegó el gobernador regional, Claudio Orrego, para hacerse parte de la demanda que interpusieron las activistas medioambientales Sara Larraín y Marcela Mella en contra del convenio celebrado entre AES Gener y Aguas Andinas, que permite la utilización de agua destinada al consumo humano para el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

Se trata de una demanda que busca declarar nulo un convenio ejecutado el año 2011 entre Aguas Andinas y Alto Maipo, donde parte de las aguas destinadas al uso potable pasan a ser utilizadas por las turbinas generadoras de energía para el proyecto.

“En mi calidad de gobernador de la Región Metropolitana tengo el deber de defender a toda nuestra región y sus habitantes, donde nuestra primera prioridad ambiental es el agua y es por eso que declaramos que con el agua no se juega. Hoy nos hemos sumado a esta demanda contra Aguas Andinas, pidiendo la nulidad de este convenio, porque creemos que se escapa de lo que la Ley los autoriza. No me imagino a la administración de un hospital, que en el día cuida a enfermos, arrendase sus instalaciones para una fiesta en la noche; pastelero a tus pasteles”, dijo Orrego.

Esta iniciativa fue liderada por las activistas de la Coordinadora Ciudadana #NoAltoMaipo y de Chile Sustentable quienes apuntan a que la seguridad del abastecimiento de agua potable de Santiago está en riesgo.

“Nos parece muy importante que el gobernador regional se incorpore a esta demanda, porque así la ciudadanía tiene un nuevo respaldo y los tribunales mediarán con más detención. La prioridad de Aguas Andinas es proveer de este recurso a la capital de Chile, no involucrarse en un negocio eléctrico”, sostuvo Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana #NoAltoMaipo.

En la misma línea, su par en Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que “esto afecta claramente el abastecimiento del agua de Santiago porque esta empresa hace una toma de agua en los nacimientos del río Volcán y Yeso. Van por un túnel privado paralelo haciendo que no lleguen al Rio Maipo y con la situación que hoy tenemos afecta directamente a la cuenca que Santiago que depende en un 80% de la cuenca del Maipo”.

La demanda ingresó hace algunos años al juzgado y las activistas, con el apoyo que hoy manifestó el gobernador regional, esperan se agilice y curse un cause más rápido. “Es una señal muy importante para los tribunales donde esperamos que muy rápidamente tomen la demanda y la agilicen. Creemos que en los próximos días vamos a tener noticias, no obstantes creemos que hoy, con el apoyo del Gobernador Regional, queda claro que es un trabajo que tenemos que hacer ciudadanos y autoridades en conjunto”, finalizó Larraín.