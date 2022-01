Movilh presentó querella criminal por amenazas de muerte contra sus activistas

Una querella criminal por amenazas de muerte contra sus activistas LGBTIQA+ presentó el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el cual declaró admisible la acción legal.

En la querella patrocinada por la abogada del Movilh, María Jesús Abdeladim, se precisó que el pasado 8 diciembre, un día después de la aprobación del matrimonio igualitario, un sujeto llamó a dos números telefónicos del Movimiento LGBTIAQ+ para amenazar de muerte a sus activistas e intimidarlos señalando que conocía sus horarios y direcciones.

En la querella, la abogada Abdeladim precisó que los hechos vulneran el artículo 296 N°3 del Código Penal, que sanciona el delito de amenazas, a lo que se añade la agravante, pues el abuso está motivado por la orientación sexual o identidad de género de las víctimas.

En paralelo la Policía de Investigaciones (PDI) inició gestiones para dar con el paradero e identidad del agresor, por lo que está en contacto periódico con el Movilh.

Las amenazas

Entre otros, el agresor ha señalado por fono “¿Oye, que es esa ley culiá que salió en la tele? No estai viendo que hay niños chicos en este mundo y vo estai sacando esa guevá de Movilh y sacando esa guevá de ley donde sale mujer con mujer, hombre con hombre. Vo sabi que piensa un niño chico se ve esa guevá en la calle o no. ¿Ah? ¿Vo teni mente o no? Esa guevá del Movilh. no es nada bonito. Acaso no sabí de la historia de Sodoma y Gomorra. Dios mató a esa ciudad de hombres, con hombres, mujeres, con mujeres, los quemó (Sic)”.

“Te registré guevón, te seguí. Sé donde viví. Erí un degenerado. A mí no me sale ni por curao bala guevón. Volví a las andanzas de nuevo. A matar a los travestis y todo eso, a limpiar el mundo. Si hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. Si hay que matarlos, hay que matarlos, porque no sirven. Son unos bastardos, son unos degenerados (sic)”, señaló el agresor.