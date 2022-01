Presidente electo critica al Gobierno por adjudicación de la licitación del litio: “No es deseable tomar decisiones a última hora”

El Presidente electo, Gabriel Boric, volvió a cuestionar al Gobierno por la adjudicación de la licitación del litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2022, el Mandatario electo afirmó que “pareciera haberse hecho costumbre en Chile que cuando hay alternancias, (…) el Gobierno saliente aprovecha sus últimas semanas post elección para realizar diversas modificaciones que compromete no solo al Gobierno entrante, sino que al Estado”.

“Es el caso de la reciente licitación del litio, también la designación de cargos de poder como el Servel (…) seguramente no todos los detalles están en el conocimiento del Presidente, pero sí se pueden evitar y tienen la autoridad para evitar que continúen”, complementó el futuro Jefe de Estado.

Gabriel Boric criticó al Ejecutivo y “a toda la institucionalidad (…) no es deseable tomar decisiones a última hora, más allá de su legalidad”.

Posteriormente, en un punto de prensa, el Presidente electo señaló que “no hubo ningún acuerdo entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente, sostuvimos conversaciones, por supuesto porque es un tema que nos preocupa, pero nosotros no le dijimos ‘sí liciten’, eso es falso, si es que alguien está insinuando aquello, eso es falso”.

“Por eso yo insisto que es una mala noticia, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, pero considero que es una mala noticia que se haya licitado a un mes de salir del gobierno”, apuntó.

En esta misma línea, declaró que “yo espero que no se innove en estas materias que las decisiones que van a tener efectos durante el gobierno que me va a tocar presidir, se realicen durante nuestro gobierno y que por lo tanto, no se insista en dejar cuestiones amarradas a última hora”.

“Esto no es una responsabilidad solo del Gobierno, es una práctica política naturalizada en Chile de tener negociaciones en función de los intereses de determinados partidos que no tienen necesariamente que ver con las competencias para el cargo. No estoy hablando de ninguna persona en particular, porque hay mucha gente muy competente siendo militantes de partidos está en diferentes instituciones”, dijo el Mandatario electo.

No obstante, manifestó: “Cuáles son los criterios con los cuales se establece eso, ¿una negociación entre la derecha y lo que era la conversación? A mí no me interesa tener de esto una negociación entre la derecha, la concertación y frente amplio, me interesa cuáles son los criterios con los cuales se están eligiendo y me parece que hay nombramientos que insisto a un mes de dejar el gobierno creo que son positivos y no ayudan a cuidar la institucionalidad, más allá de la legalidad del asunto”, cerró.