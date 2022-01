Jaime Mañalich le pide al Gobierno ser más estricto con el Pase de Movilidad: “Cuando yo entré al canal no me lo pidieron”

El exministro de Salud Jaime Mañalich solicitó al Gobierno fiscalizar más el Pase de Movilidad de las personas para el ingreso a espacios cerrados.

Al finalizar una entrevista con “Tu Día” de Canal 13, el doctor pidió unos minutos finales para dar tres mensajes. El primero se concentró en enfatizar la importancia de la vacunación cuando los casos nuevos diarios van al alza. “Por favor, el movimiento antivacuna no es fuerte. La gente que no se ha vacunado es por desidia, porque no encontró el tiempo, en el trabajo no le dan permiso, cosa que es un error que hay que corregir. La mejor protección contra esto que viene ahora es vacunarse, por favor vayan a vacunarse”, dijo.

En segundo lugar, señaló: “Yo creo que el Gobierno, el Ministerio de Salud, tiene que ser mucho más estricto en el Pase de Movilidad. Perdón que lo diga así, cuando yo entré al canal no me lo pidieron. Creo que uno no puede entrar a un recinto donde puedo a contagiarlos ustedes sin ver el Pase de Movilidad”.

Por último, Mañalich sostuvo que “hay que tener mucho cuidado, y perdón que enfatice esto, porque he encontrado ruido que me preocupa. La variante Ómicron, a lo mejor, es buena persona o más buena persona, a lo mejor produce menos casos graves, pero va afectar a tanta gente que igual vamos a tener una presión asistencial en un momento”.

“No es bueno contagiarse, tratemos de no contagiarnos. Hay gente que dice, en España he escuchado, ‘contagiémonos con esto’. No podemos contagiarnos, porque la red asistencial chilena no puede 40-50 mil casos que se van a producir. Lo que sea, calculo por el denominador”, agregó.

Frente a la crítica de Mañalich, la conductora del espacio, Mirna Schindler, aclaró que existe un protocolo de ingreso al canal y que “acá se hacen una serie de instancias. Primero hay que rellenar un formulario, se pide Pase de Movilidad. Probablemente porque nosotros sabemos que usted tiene su Pase de Movilidad (no se lo pidieron)”.