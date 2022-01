Lanzan campaña de prevención de incendios con intervención informativa en Linares

Con la consigna de evitar incendios forestales a través de la sensibilización ciudadana, se llevó a cabo el lanzamiento provincial de la campaña “Cuidemos Nuestro Bosque”, la cual está enfocada en prevenir siniestros y entregar consejos educativos y prácticos de accionar ciudadano.

De esta manera, el vocero regional de Gobierno, Francisco Durán, junto al encargado provincial de Conaf en la zona, Eduardo Jara, informaron desde el peaje lateral de Linares e indicaron buenas prácticas que permitan una responsable relación con el medio ambiente, los bosques y, asimismo, evitar incendios forestales.

“Los recursos están puestos principalmente en lo que es materia de prevención, puesto que la temporada de incendios forestales está en su tiempo más alto. A pesar de ello, en la Región del Maule todavía mantenemos buenos números y eso ha sido gracias al trabajo de todas las autoridades coordinadas representantes desde la materia, principalmente de Conaf y Bomberos, y queremos contarle a la comunidad que de hecho tenemos casi un 83% menos de hectáreas quemadas que los años anteriores, por eso, se hace el hincapié en lanzar esta campaña y nuestro Delegado Presidencial Regional, Juan Eduardo Prieto, lo hizo en otros puntos de la región”, indicó el vocero regional de Gobierno, Francisco Durán.

En cuanto al despliegue, “como Gobierno, junto a Conaf y Carabineros, se han dispuesto patrullajes preventivos y fiscalizaciones especiales en los sectores y en los recintos que son destinados para el turismo, para que podamos mantener este buen pie en lo que queda de temporada para todos los que estamos en la Región del Maule y principalmente en la provincia de Linares”, agregó la autoridad.

A nivel regional, en el Maule, se han registrado 370 incendios, lo que representa un 9% menos que en la temporada 2020-21.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones realizadas por los presentes, estuvo como prioridad, no encender fuego al aire libre, ni quemar desechos vegetales; no realizar fuego en zonas de altas temperatura y que no estén habilitadas y por supuesto, siempre preparar los alrededores del hogar para evitar vegetación seca que pueda foco de incendio.

En esa línea, el encargado provincial de Linares de Conaf, Eduardo Jara, indicó que “estamos informando a la ciudadanía constantemente que todas las quemas agrícolas y quemas forestales de desechos están prohibidas en la Región del Maule. A la fecha todas las quemas agrícolas están prohibidas. Es importante también hacer un llamado a la ciudadanía: en cuanto vean un foco de incendio forestal llamar inmediatamente nuestro número de emergencia”.

Asimismo, insistió en “el llamado es que si las condiciones climáticas y las autoridades dan el aviso, se debe tener cuidado al hacer trabajos que tengan algún tipo de chispa, evitar trabajo con maquinaria que produzcan también algún tipo de calor intenso; no usar fuego; no hacer quema de basura; no hacer algún tipo de fabricación que produzca llama o fuego en zonas cercanas, desecho agrícolas o desechos forestales que produzcan incendios”.

Cabe recordar, que se encuentran habilitados los canales telefónicos de Conaf, 130; bomberos, 132; Carabineros, 133, para reportar incendios forestales.