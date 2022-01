Municipio de Santiago premió a puntajes nacionales de la PDT en el Palacio Consistorial

En la misma línea la alcaldesa remarcó que “las 44 comunidades educativas de Santiago han debido vivir momentos difíciles; las autoridades de ese momento no lograron comprender la importancia de ese despertar que estaban generando muchos y muchas estudiantes y respondieron, en vez de diálogo, con violencia”.

“Eso es lo que nunca más queremos, y es por eso que recogemos la voluntad de recomponer las confianzas, de generar un diálogo permanente, para lograr una formación integral. En eso estamos trabajando: en una educación más inclusiva y no sexista”, recalcó.

Los alumnos galardonados son Matías Peñaloza, Axel Alarcón y Felipe Huerta, quienes recibieron de mano de las autoridades un diploma y la medalla del Bicentenario del Instituto Nacional.

Fernando Salinas, puntaje nacional en Matemática, junto con agradecer el reconocimiento, dijo que, “gracias a su familia, Dios y a sus profesores”, obtuvo este logro del cual disfrutó durante todo el proceso. Su amor por las matemáticas nació cuando iba en quinto básico y su disciplina fue fundamental para obtener este resultado.

Por su parte, Felipe Huerta, quién obtuvo puntaje nacional en ciencias, dedicó este mérito a su madre, amigos y especialmente a sus profesores del Instituto Nacional, “quienes me entregaron las bases del conocimiento para lograr esta hazaña en tiempos tan difíciles”.

“Hace un par de años fue el estallido social, que fue muy duro en el Instituto Nacional, por toda la violencia que se vivió ahí y por los dos años de pandemia lo que significó estar en clases online”, señaló.

Mientras que Axel Alarcón, muy emocionado al punto de no poder contener las lágrimas, explicó el miedo y la ansiedad que le produjo este proceso. “Agradezco a los profesores que jugaron un rol muy importante y también quiero decir que he tenido muchos privilegios porque tuve la oportunidad de estudiar, de comer, de tener un techo. Digo esto porque en la realidad muchas personas no tienen estos recursos”, expresó el joven.

Finalmente, los homenajeados sostuvieron que “el Instituto Nacional no es solo una máquina de puntajes nacionales, sino que es un colegio integral”, por lo que instaron a la autoridad comunal a seguir fortaleciendo la educación pública “para formar ciudadanos con conciencia social y que puedan desenvolverse en cualquier disciplina”.