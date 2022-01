Ministra (s) Valenzuela ante récord de casos positivos diarios: “Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos”

La ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, se refirió a la alza de contagios de Covid-19 registrada esta semana. La autoridad destacó que durante la jornada se supera la cifra más alta registrada en 2021.

“Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de COVID-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos“, manifestó la autoridad.

Por otra parte, señaló que este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pese a esto destacó que “si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá”.

Además, recordó que, en el mismo periodo del año anterior se registraron 3.894 camas críticas ocupadas y 2.651 pacientes conectados a ventilación mecánica. Mientras que este sábado, hay 1.797 camas críticas ocupadas y 352 pacientes conectados a ventilación mecánica, lo que muestra que hay siete veces menos ventilados de los que había en esa época. En tanto, el 9 de abril 129 personas, lamentablemente, fallecieron a causa del COVID-19.

“Con este análisis quiero mostrar que el avance en la cobertura de vacunación y la administración de la dosis de refuerzo está demostrando que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por el virus. No obstante, nuestras conductas de autocuidado se están relajando y ahora más que nunca hay que mantener las medidas preventivas, ya que los casos aumentan rápidamente y estamos en presencia de la variante Omicron”, enfatizó la autoridad.

Finalmente, la ministra (s) concluyó haciendo un llamado a intensificar las medidas de autocuidado y acudir a los vacunatorios para la dosis de refuerzo, tanto la tercera como la cuarta para los inmunocomprometidos.