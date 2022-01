“Ojalá mis anticuerpos hayan pasado por la lactancia materna”: Izkia Siches entrega detalles tras entrar a cuarentena por contacto estrecho de COVID-19

La expresidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, comentó a través de Instagram su estado de salud, luego de que entrara a cuarentena por contacto estrecho.

Esta mañana en su cuenta de Twitter reveló que “ayer estuve en un vehículo con mascarilla con alguien que resultó positivo” y que “soy contacto estrecho y debo mantener cuarentena hasta el próximo jueves”.

Más tarde subió una foto en Instagram donde dio más detalles de su caso: “Ya superamos los 9000 casos. Es importante evitar situaciones de riesgo, en especial espacios cerrados o mal ventilados. Por mi parte he sido bien cuidadosa”.

“Sigo invicta de contagios y hasta ahora no había estado con alguien contagiado (fuera del contexto clínico), pero ayer supe que estuve en un vehículo con mascarilla con alguien que resultó positivo. Así que fui catalogada como #contactoestrecho y debo mantener cuarentena hasta el próximo jueves”, agregó.

“Sin síntomas por el momento“, dijo sobre su estado de salud.

“Lo que más me preocupa es que ojalá no me haya contagiado y no exponer a #BabyKhala“, dijo respecto a su hija.

“Ella tiene 8 meses, mi primera vacuna fue al término del embarazo y las dosis siguientes en el periodo de lactancia. Ojalá mis anticuerpos hayan pasado por la lactancia materna y la protejan”, cerró.