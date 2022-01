Checho Hirane: “Pido disculpas públicas por haber dicho que los empresarios deberían boicotear el Gobierno del Presidente electo”

El conductor del programa “Conectados en Agricultura”, Checho Hirane, se refirió a las declaraciones que entregó hace algunos días con respecto a la participación del Presidente electo, Gabriel Boric, en Enade 2022.

Durante el programa, donde compartió con Sergio Melnick, el locutor radial comentó que “veía a Boric en la Enade, y veía a los empresarios en la Enade hablando que su discurso era bueno, bastante moderado y todo eso. ¿Creerán que somos estúpidos? Es que hasta cuándo aguantamos que nos mientan cara de raja en la cara, mintiendo cara de raja, disfrazándose de acuerdo a lo que le convienen los políticos”.

“‘Vamos a colaborar con este gobierno’, dicen algunos. Están cag… de susto que les quiten su plata, cag… que cumpla lo que ha prometido, porque el país se va a ir a la cres…”, complementó.

Finalmente, declaró que “no tienen que cooperar nada con Boric, deben poner todo tipo de trabas para que le vaya mal en sus malas políticas”.

Mea culpa

Debido a la polémica que generaron sus declaraciones, el conductor radial pidió disculpas públicas a través de sus redes sociales. Eso sí, aseguró que no cree en la supuesta “moderación” del futuro Jefe de Estado.

“Pido disculpas públicas por haber dicho que los empresarios deberían boicotear el Gobierno del Presidente electo, para que no pueda cumplir sus malas políticas. No use lenguaje adecuado y me arrepiento”, sostuvo.

“Pero sigo teniendo el legítimo derecho de no creer en la supuesta moderación del Presidente electo”, finalizó.