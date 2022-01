Con marcado carácter regionalista asume nuevo directorio nacional del Colegio de Matronas y Matrones 2022-2025

Mediante la realización de un Consejo Nacional en modalidad híbrida, este fin de semana asumió el nuevo Directorio Nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, cuyas integrantes, por primera vez, pertenecen casi en su totalidad a regiones, partiendo por la nueva presidenta, Jéssica Rojas Gahona, quien fue presidenta del Regional Atacama de la Orden Gremial.

Rojas Gahona reemplaza de esta forma a Anita Román Morra, quien fue presidenta nacional durante los últimos 15 años, cuyos logros y desafíos, en materia de defensa de los derechos gremiales y de salud sexual y salud reproductiva, fueron expuestos en una reunión donde parte del nuevo directorio estuvo presencialmente en Santiago y el resto, incluyendo las nuevas presidentas y presidentes de los consejos regionales, por vía telemática.

“Me retiro muy emocionada, me siento con el deber cumplido, aunque quedan muchísimas cosas pendientes, y esto no es un retiro total, porque seguiré apoyando al Colegio de Matronas y Matrones de Chile”, dijo Anita Román, quien agregó que “algo que me pone muy contenta es que logramos una directiva nacional que fuera diversa, pluralista y regional”.

Del mismo modo, la actual presidenta nacional Jéssica Rojas sostuvo que “la nueva directiva que asume tiene una tarea enorme, porque tenemos que motivar, tenemos que actualizar cuáles son los temas de interés para los profesionales matronas y matrones. Tenemos que tener la paciencia y prudencia para fomentar el diálogo con todo aquellos actores que tengan temas de interés para la matronería”.

El nuevo Directorio Nacional 2022-2025 quedó compuesto de la siguiente manera:

• Jessica Rojas Gahona, presidenta nacional (Atacama)

• Sandra Oyarzo Torres, vicepresidenta nacional (Metropolitano)

• Eillen Estrada Aburto, secretaria nacional (Ñuble)

• Ana Cristina López Henríquez, tesorera nacional (Valparaíso)

• Andrea Urzúa Pérez, directora nacional (Concepción)

• Lucy Salgado Hernández, directora nacional (Concepción)

• María Isabel Velich Uribe, directora nacional (Magallanes y Antártica Chilena)