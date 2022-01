SHOA cancela Alertas de Tsunami en todas las regiones del país pero mantiene Estado de Precaución

Pasadas las 00 horas de este domingo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló las Alertas de Tsunami que se mantenían hasta hace una hora en las costas de Arica y Parinacota, Atacama y Coquimbo.

En consecuencia, SHOA indicó que basado en el monitoreo de estaciones del nivel del mar e información de observadores de campo, se estableció Estado de Precaución para todo el país.

Las personas que evacuaron el borde costero podrán volver a sus hogares, pero con la precaución de no acercarse a la orilla de las playas.

Durante la jornada del sábado las costas chilenas fueron azotadas por un tsunami con olas de casi dos metros en la zona norte, tras la erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tonga en el Pacífico, que tuvo al país en alerta durante toda la jornada.

Las olas más grandes se sintieron en algunas ciudades del norte del país como Iquique y Atacama, donde se produjeron inundaciones leves, según confirmó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la llegada de fuertes oleajes a algunas playas y la destrucción de un muelle artesanal en la región de Los Ríos, al sur, donde también se sintió el tsunami.

#Chile#Tsunami. Region de los Rios. Isla del Rey. #Valdivia pic.twitter.com/SL2w361vHb

