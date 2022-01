Confirman dos casos de Covid-19 en la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), confirmó este lunes 17 de enero que dos parlamentarios están contagiados con Covid-19.

“Tenemos dos diputados como casos activos, el primero de ellos ratificado durante el fin de semana, ya tenemos con cuarentena como contacto estrecho a cuatro personas más y el día de hoy hemos sido notificados de una diputada que dio positivo por coronavirus”, detalló.

En este sentido, comunicó que luego del seguimiento realizado por el Comité de Emergencia, se definió que hay “una bancada que va a quedar en cuarentena hasta el día viernes y les pedimos que mañana se puedan hacer el PCR”.

El parlamentario afirmó que los proyectos que serían votados este martes, serán analizados por la Cámara el miércoles.

Asimismo, aseguró que “todos los contactos estrechos de los dos parlamentarios que están con caso positivo ya están con cuarentena”.

El legislador expuso que uno de los casos se trata de una diputada que “no tiene el esquema de vacunación y que dio positivo”.

“La Constitución establece que los parlamentarios tienen el derecho constitucional de estar y no tengo cómo impedirle a un parlamentario que no tenga su dosis completa no poder asistir a la Sala”, concluyó.