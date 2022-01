Puntaje nacional de la PTU inicia colecta para poder estudiar Medicina en Santiago

Matías Muñoz obtuvo 85o puntos en la prueba de Matemáticas de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria, convirtiéndose en puntaje nacional y logrando los requisitos para estudiar Medicina.

“Esta es la segunda vez que rindo la PTU. El año pasado no me dio el puntaje para medicina, así que me tomé un año para estar más y lograrlo”, contó el joven de 20 años a Las Últimas Noticias.

Pese a que tendrá el beneficio de la gratuidad, Muñoz, quien reside en un hogar de menores desde los siete años, tiene el problema de financiamiento para su estadía en Santiago. Hoy reside en la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa de Hualpén.

“Junto con el arriendo hay otros costos asociados a cambiarme de ciudad. Tengo que financiar transporte, comida, emergencias de salud y materiales para la carrera, que no son baratos“, dijo.

Por ello, el estudiante comenzó a recolectar fondos y ya lleva $2 millones en su cuenta Rut, y también le se puede donar a la cuenta corriente del hogar.

“Agradezco mucho la ayuda recibida porque ha sido esencial. Hay una brecha entre mi situación actual y el lugar donde quiero estar, que es Santiago, estudiando en una de las mejores unidades de Chile y con ese dinero se acorta”, señaló.

Cabe señalar que desde el servicio Mejor Niñez le ofrecieron asistencia, ya sea en Hualpén o la ciudad que desee estudiar. Además, por su puntaje podrá optar a becas de alimentación y transporte.

Para aportar:

Cuenta Corriente 972652210 del Banco Scotiabank

Fundación Ciudad del niño Ricardo Espinosa

RUT: 70.017.730-0

karina.torres@fundacioncdn.cl