Alcalde Vodanovic reinaugura único Cosam de Maipú y exige al gobierno mayor inversión en salud mental

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reinauguró este martes el único Centro de Salud Mental (Cosam) de la comuna, luego de que el edificio estuviera sin funcionar tras sufrir daños por un incendio en 2021.

En la instancia, la autoridad comunal llamó también al Gobierno a invertir más en esta materia en Maipú, argumentando que la cantidad de Cosam per cápita en la comuna está muy por debajo de lo recomendado.

“Hoy, afortunadamente, gracias a las diligentes gestiones que estamos haciendo desde el día uno podemos estar abriendo un espacio que es indispensable para la comuna”, señaló Vodanovic.

“Pero hay una meta que debe seguir latente. Hoy Maipú, que es una comuna de más de 500 mil habitantes, tiene solamente un Cosam y ese es un escándalo que no podemos seguir permitiendo. No es justo que la enorme cantidad de vecinas y vecinos de nuestra comuna tengan un sólo espacio para poder atender necesidades básicas como es la salud mental. No podemos descansar sin ir rápidamente por un segundo Cosam”, añadió, recordando que la recomendación es que exista un Cosam cada 50.000 personas afiliadas a Fonasa.

Además, Vodanovic emplazó al Ejecutivo a invertir “para que la salud mental tenga por fin la relevancia que merece en Maipú” y se manifestó esperanzado en que el Gobierno Regional Metropolitano y el futuro gobierno nacional de Gabriel Boric prioricen este tema en la comuna.

La reapertura del establecimiento significa que se retoman las atenciones como consultas de salud mental, ingreso de psiquiatría, psicoterapia, entre otras. Además, por primera vez, el recinto tendrá su propio botiquín donde se entregarán fármacos a los usuarios.