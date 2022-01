Abogado de la madre de Tomás Bravo informa que “las pericias están en curso”: “Hay una que se está evaluando cómo llevarla al extranjero”

El abogado de la madre de Tomás Bravo, Pedro Díaz, entregó detalles sobre la reunión que sostuvo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, con la familia del menor, en torno a la investigación que se realiza por la muerte del pequeño de tres años.

Al respecto, sostuvo que “de esta reunión nosotros salimos en buena sintonía con la información entregada. En esta investigación, las líneas investigativas se están agotando y en ese sentido hay resultados que nos han permitido decir ‘no, esto no es así’, y se descarta”.

En este sentido, afirmó que el trabajo es complejo, puesto que “se trata de un delito cometido en los cerros, no hay registros, las antenas de los celulares no son tan exactas, no hay gente que circule, no hay cámaras. Entonces es investigar algo de cero, de la nada. Por esa razón nos hemos concentrado en la ropa y en el cuerpo de la víctima, y eso nos ha ido arrojando ciertas evidencias”.

Según detalló, “las pericias están en curso, alrededor de cinco o seis que se están realizando paralelamente, y hay una que se está evaluando cómo llevarla al extranjero, y en esa línea está la fiscal trabajando”.

El abogado de Estefanía Gutiérrez puntualizó que con estos procedimientos “se va a llegar a resultados científicos, no sé si es la verdad absoluta de lo que ocurrió o se acerca a la verdad”.

“Hay una pericia que estamos coordinando con Estados Unidos, y no sé si va a salir por la vía de la Fiscalía o por la de los querellantes”, enfatizó, aclarando que “aquí no se puede hacer. Chile no tiene la capacidad”.

“Todavía estamos en proceso de poder ver cómo se va a poder materializar esta pericia… Tiene bastante importancia en la investigación”, finalizó.