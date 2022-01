Diputado Diego Schalper confirma que está contagiado con Covid-19

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, informó durante esta jornada que está contagiado con Covid-19.

A través de un comunicado, el parlamentario detalló que “hoy miércoles 19 de enero, a las 16:30 horas, tomaron contacto conmigo de la Seremi de Salud para comunicarme oficialmente el resultado positivo del test PCR que me tomé hoy en la mañana en mi domicilio, por encontrarme desde ayer en la tarde en cuarentena preventiva como contacto estrecho de la diputada Érika Olivera“.

“La verdad es que me encuentro bien, con síntomas muy leves, cuestión que atribuyo a los efectos de las vacunación completa que tengo (dosis de refuerzo incluida)”, agregó el legislador.

“Como siempre, me ajustaré estrictamente a los protocolos que se me han indicado, procediendo a cumplir íntegramente el aislamiento que me ha señalado por parte del Ministerio de Salud”, puntualizó Schalper.

“Sin perjuicio de que la nueva normativa entra en vigencia mañana, soy un fiel defensor de la corresponsabilidad paciente-servicio de salud en el combate de esta pandemia, por lo que he estado dedicando esfuerzo a comunicar mi actual condición a las personas con las que he estado, cosa de que puedan tomar los resguardos y medidas pertinentes”, declaró el diputado de RN.

Finalmente, hizo un llamado a acatar “las medidas que se proponen por la Autoridad Sanitaria. Enfrentar al coronavirus es una responsabilidad solidaria de todos”.