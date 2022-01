Diputado Miguel Mellado informa que dio positivo a Covid-19: “Me encuentro con síntomas como dolor de cabeza y garganta”

El diputado Miguel Mellado (RN) informó este miércoles 19 de enero que se realizó un test PCR, el cual dio positivo a Covid-19.

“Me realicé el test PCR de forma preventiva debido a los casos positivos de Covid al interior de la Cámara de Diputados, prueba que dio resultado Positivo”, comentó a través de un comunicado.

En este sentido, sostuvo que “actualmente, y pese a contar con el esquema completo de vacunación, me encuentro con síntomas como dolor de cabeza y garganta, en reposo y cumpliendo con la cuarentena preventiva”.

“Desde que inició esta pandemia, en marzo de 2021, he seguido rigurosamente todas las medidas preventivas que ha recomendado la autoridad sanitaria, tanto para cuidar de mi salud y de mi familia, como para ser ejemplo de responsabilidad en medio de esta emergencia sanitaria”, puntualizó el parlamentario.

“Ello, me permitió ser uno de los diputados que asistió presencialmente a todas las sesiones de Sala y comisiones en los meses de mayor contagio. Lamentablemente, hay quienes aún prefieren no vacunarse, colocando en riesgo la salud pública y del prójimo”, agregó, aludiendo a la diputada Jenny Álvarez, quien no cuenta con su esquema de vacunación completo.

“Aprovecho la instancia para hacer un fuerte llamado a las personas, principalmente a los más jóvenes, a que sigan las recomendaciones preventivas de la autoridad sanitaria; no relajen las medidas, sean responsables y cuidemos de los otros. La pandemia no ha terminado y estamos experimentando un nuevo aumento de contagios, y es en este marco que debemos ser más responsables que nunca”, advirtió.