Fiscal Nacional sobre proyecto de indulto: “Nos parece grave que pueda amnistiarse delitos de especial gravedad”

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, calificó como grave el proyecto de indulto a los detenidos durante el contexto del estallido social que se está revisando en el Congreso, y al que este miércoles se le declaró admisible modificar la figura por la de la amnistía.

La indicación fue presentada por el senador Francisco Huenchumilla (DC) comisión de Constitución del Senado.

Frente a esto, el fiscal Abbott señaló este miércoles que “hemos dicho desde hace tiempo que nos parece delicado, grave, que pueda amnistiarse en este caso delitos de especial gravedad”.

“Entendemos que es posible que pueda haber alguna amnistía, algún indulto, respecto de menor entidad, como desórdenes públicos, daños simples. Pero cuando estamos hablando de delitos graves como robos con violencia, robos con intimidación, homicidios, la verdad es que se asienta un precedente muy complejo para lo que viene en el futuro, porque no habría razón para que las personas no esperaran que en el futuro se dictara una nueva ley de amnistía y, en consecuencia, no se inhibieran conductas que han causado mucho daño a muchas personas, a la y propiedad pública y privada”, señaló.

Consultado por si ha podido conversar con el presidente electo Gabriel Boric sobre este tema, respondió que tuvo una conversación telefónica con él en donde “nos manifestó la relevancia que tiene el Ministerio Público, el respeto por parte del nuevo gobierno a la autonomía de nuestra institución, y un llamado a trabajar conjuntamente para abordar un tema que para el presidente electo es particularmente sensible, que es la seguridad pública”.

“En consecuencia, ahí tenemos una tarea en que nosotros con el gobierno tenemos que trabajar coordinadamente, de modo tal de enfrentar un problema que preocupa a toda la ciudadanía”, dijo Abbott.