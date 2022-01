Plan Paso a Paso: Región Metropolitana retrocedió este miércoles a fase 3

La Región Metropolitana retrocedió este miércoles, a las 05:00 horas, a la fase 3 de Preparación del Plan “Paso a Paso”.

Esto significa que, principalmente, se reducen los aforos en espacios abiertos o cerrados, al igual que en domicilios particulares.

Revisa las medidas:

Reuniones en residencias particulares: Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

Atención presencial a público: Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.

Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda: En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas.

Actividades en gimnasios y similares: En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad. Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

Actividad física y deporte: Lugar abierto: máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: máximo de 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo. Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas: Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes. Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

Otros cambios en “Paso a Paso”

Retroceden a Preparación

Todas las comunas de la Región Metropolitana

Camiña

Huara

Colchane

Sierra Gorda

San Pedro de Atacama

Tal Tal

Tierra Amarilla

Diego de Almagro

La Serena

Coquimbo

Salamanca

Vicuña

Los Vilos

Quintero

Quilpué

Papudo

Olmué

Casablanca

La Ligua

Los Andes

Villa Alemana

Vichuquén

Chillán

Bulnes

Cobquecura

El Carmen

Yungay

Chillán Viejo

Yumbel

Villarrica

Cunco

Saavedra

Freire

Lonquimay

Lautaro

Victoria

Vilcún

Mariquina

Futrono

Coyhaique

Cisnes

Retroceden a Transición

Pica

Pozo Almonte

Alto Hospicio

Zapallar

Avanzan a Apertura Inicial