Superintendente de Servicios Sanitarios no descarta racionamiento de agua en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea debido a la escasez hídrica

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, no descartó que pueda haber racionamiento de agua en el sector oriente de la Región Metropolitana debido a la escasez hídrica que afecta al país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, dijo que “ha estado mucho en el tapete el tema de los racionamiento, y esto es producto que ya llevamos 13 años continuos de sequía, y por eso nosotros ya queremos empezar a cambiar el lenguaje, porque en realidad ya no podemos hablar de sequía, sino que tenemos que hablar de un escenario permanente de escasez hídrica“.

“Afortunadamente, la gran mayoría de Santiago es abastecida por el río Maipo, que está en caudales mínimos históricos, es decir, es una situación muy preocupante, pero el río Maipo tiene un pulmón, que es el embalse El Yeso, que está con los niveles bastante aceptables, lo cual permite, de alguna manera, garantizar el agua para la mayoría de Santiago en esta temporada. Vamos a pasar con lo justo. Necesitamos que llueva para las siguientes temporadas, indudablemente, y por supuesto que las empresas sanitarias siga haciendo las infraestructuras que están haciendo”, explicó.

La mayor alerta, por el momento, son tres comunas de la región. “La situación en el sector oriente es un poco más delicada, efectivamente. Ahí no se puede descartar ni asegurar nada, porque se depende bastante de la hidrología del río Mapocho, que es un río mucho más pequeño que el Maipo. Por lo tanto, las tres comunas del sector oriente, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, sí presentan una situación más compleja y que uno puede decir que ahí no se puede garantizar que no vaya haber racionamiento en esta temporada“, dijo Rivas.

“La empresa sanitaria, que en este caso es Aguas Cordillera, que depende de Aguas Andinas, está ya construyendo hace un año la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable que se llama Parque Hurtado, que está en el Parque Intercomunal de La Reina, y esa va a ser la solución más estructural para ese sector. La ampliación de esa planta empieza a operar entre mayo y junio de este año 2022“, anunció.

En este sentido, junto a la construcción de otras menores, que “todo suman”, señaló que también es muy importante el llamado al consumo responsable de las personas, especialmente en las tres comunas mencionadas.

“¿Por qué aquí es muy incidente el consumo responsable? Porque el sector oriente de Santiago consume cuatro veces, hasta cinco veces, más lo que consume el promedio de Santiago, y es porque es un sector donde hay bastante viviendas, casas, familias, con harto jardín, con hartos parques, plazas, y se riega mucho. El riego es el que hace subir estos cuatro veces el consumo promedio de Santiago. Por lo tanto, se puede hacer algo. Y los municipios ya están trabajando. Y nos falta a nostros, los ciudadanos, que también nos pongamos un poquito más las pilas y dosifiquemos un poco más el riego y tomemos medidas en nuestras casas para, por ejemplo, ducharnos menos tiempo. Eso va a permitir tener un pequeño ahorro”, enfatizó el superintendente.

“Solo recordar que en el sector oriente no existe este pulmón como el embalse El Yeso, por lo tanto, depende del agua que está pasando en este momento por el río Mapocho, y si el agua es muy poca, tenemos que ajustar nuestro consumo“, sentenció.