José Antonio Kast por últimos hechos de violencia en la macrozona sur: “Vamos directo al precipicio”

El excandidato presidencial por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a los hechos de violencia que atraviesa la macrozona sur del país, tras dos nuevos fallecidos en Carahue en medio de un ataque armado reportado durante la arde de este viernes.

Así, Kasta aprovechó su cuenta de Twitter para lamentar que “dos chilenos más asesinados esta semana en La Araucanía“.

Además, en la red social acusó que “vamos directo al precipicio y a ninguno de los gobiernos -entrante o saliente- parece importarle“.

Cabe mencionar que durante esta semana se confirmó la muerte de un trabajador de 22 años en Cañete, llamado César Andrés Millahual Cayupe, y también del agricultor Joel Ovalle, en Collipulli.

Esperan a la futura ministra del Interior y al actual en la zona

Los diputados de Chile Vamos, Jorge Rathgeb (RN) y Andrés Molina (Evópoli) también manifestaron su preocupación ante los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur.

En ese contexto, Molina señaló que en dos días “han asesinado a cuatro compatriotas”. Ante esto, espera que “la ministra entrate (Izkia Siches), junto con el ministro del Interior actual (Rodrigo Delgado) se junten y vengan a la zona” y así trabajar unidos contra “esta violencia” y “crimen organizado”, ya que “realmente nos están atacando en esta macrozona, este es el problema más importante que tiene Chile“, apuntó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Rathgeb catalogó como “inaceptables” estos hechos en La Araucanía. “Hoy nuevamente dos fallecidos, prácticamente esta semana un promedio de un fallecimiento, un asesinato por día, situación que debe terminar, debe acabar“, enfatizó.

“No importando cuál es la razón en la región de La Araucanía, no estamos acostumbrados a este tipo de hechos y no nos podemos acostumbrar“, advirtió.

Es por ello, que hace un llamado a las autoridades y “a todos los poderes del Estado a actuar, a jugársela para que finalmente la región de La Araucanía vuelva a la paz, tranquilidad, se vuelva a trabajar y producir en paz”.

Dos chilenos más asesinados esta semana en la Araucanía. Vamos directo al precipicio y a ninguno de los gobiernos – entrante o saliente – parece importarle. pic.twitter.com/T8vJD0bJnw — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) January 21, 2022

Hoy nuevamente La Araucanía tiene víctimas fatales debido al actuar de mentes enfermas, de dementes. Por favor paremos esto, que las autoridades reaccionen y no nos acostumbremos a estas escenas.#EnTerreno#SiemprePresente #LaAraucanía#Nomásviolencia pic.twitter.com/oHdYHAtwuU — Diputado Rathgeb (@JorgeRathgeb) January 21, 2022