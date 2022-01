Presidente Piñera saluda a nuevo gabinete: “Haremos nuestros mejores esfuerzos para preparar una transición ordenada”

El Presidente Sebastián Piñera envió un mensaje al nuevo gabinete nombrado este viernes por el presidente electo Gabriel Boric.

A través de Twitter, el Mandatario escribió: “Saludamos a los nuevos ministros y ministras y les deseamos el mayor de los éxitos en su gestión futura. Haremos nuestros mejores esfuerzos, a partir del 21 de febrero, para preparar una transición del mando ordenada, transparente y eficaz, por el bien de Chile y los chilenos“.

Un poco antes, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también deseó “el mayor de los éxitos en su gestión en beneficio de todos los chilenos” a los nuevos ministros.

“El 21 de febrero realizaremos la reunión de traspaso para una transición republicana y ordenada que les permita iniciar de buena forma el 11 de marzo”, detalló.

A través de sus cuentas de redes sociales, los ministros desearon éxito a los próximos titulares de cartera en sus gestiones.

La ministra de Desarrollo Social y Vivienda, Karla Rubilar, saludó directamente a su sucesora, Jeannette Vega, y celebró la “gran presencia de mujeres en futuro gabinete”.

“Son muchos los desafíos que quedan x delante y grandes las expectativas que se han generado. Espero que próxima Ministra @jeanvegamorales mantenga en el corazón del nuevo gobierno a @mindesarrollo y las familias de Chile”, expresó.

No obstante, criticó que “llama fuertemente la atención la salida del Comité Político del @MinDesarrollo anunciada x futura vocera @Camila_Vallejo. Celebramos entrada d @minmujer, pero avanzar a derechos sociales garantizados es una d las principales esperanzas d l@s chilen@s. No parece el camino correcto”, enfatizó.

Por otro lado, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, felicitó a Juan Carlos Muñoz, quien asumirá en dicha cartera. “Felicito a @JuanCaMunozA por su designación como nuevo Ministro del @MTTChile. Compartimos especialidad y somos usuarios del transporte público. Le deseo mucho éxito en su gestión. Tendrá todo el apoyo de un gran equipo en el Ministerio”, remarcó.

Por su parte, el canciller Andrés Allamand envió sus saludos a Antonia Urrejola “por su designación al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta conmigo y el equipo de Cancillería para entregarle todos los antecedentes que contribuyan al éxito de su gestión”.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, deseó “el mayor de los éxitos a los nuevos ministr@s. No olviden que trabajarán para todos los chilen@s y que en los caminos de la unidad y el diálogo siempre se deben encontrar las prioridades de la gente. Esperamos que la seguridad pública siga siendo uno de los focos principales”.

El ministro de Segpres, Juan José Ossa, felicitó también directamente a Giorgio Jackson, y afirmó que “tendrá la tarea de liderar este gran ministerio coordinador del cumplimiento de la agenda programática y legislativa del @GobiernodeChile. Cuenta con nosotros para un traspaso impecable”.

Finalmente, el ministro de Educación Raúl Figueroa saludó a Marco Antonio Ávila “por la gran responsabilidad que deberá asumir. Continuar con la recuperación de aprendizajes es fundamental para que los estudiantes de nuestro país puedan desarrollar sus capacidades y tener mejores oportunidades en el futuro”.