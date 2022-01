Biobío: Hogares de Ancianos buscan ser regularizados con apoyo del Gobierno Regional

A través de la entrega de un subsidio, que asciende a 21 millones de pesos, el Gobierno Regional del Biobío entregó apoyo financiero al programa “Por un bien mayor”, liderado por la Corporación Simón de Cirene, que realizará un levantamiento de información sanitaria, de infraestructura y del personal que trabaja en diez Establecimientos de Larga Estadía para Adulto Mayor (ELEAM), para que puedan apuntar hacia su regularización sanitaria.

Lo anterior en atención a problemas originados por su labor informal, faltas en la tramitación de documentos y autorizaciones, funcionamiento fuera de la regulación existente y, por otro lado, por falencias en accesibilidad universal y baños en términos de infraestructura básica.

Gonzalo Jara, director regional de la mencionada ONG, explicó el proceso que se pondrá en marcha en estos recintos, ubicados en 8 comunas de la región.

“Este proyecto consiste, principalmente, en un diagnóstico integral con un equipo multidisciplinario, con profesionales del área de la salud y también social. Se vinculan con las instituciones, revisan que todo esté en orden y detectan cuáles son las fallas en infraestructura, las que muchas veces se desconocen y, en base a eso, se hace un detallado informe”, afirmó.

El directivo añadió que el paso siguiente es conseguir recursos para atender las deficiencias. “La idea es visibilizarlos para buscar otras alianzas, con empresas e instituciones, que estén disponibles para abordar esta problemática y acompañar, finalmente, a los adultos mayores en su desarrollo dentro de los ELEAM”, comentó.

Por su parte, Roberta Lama, jefe de división de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, explicó que “los establecimientos que no están regularizados no reciben beneficios, por lo tanto, había que partir preguntándonos cómo los ayudamos y eso es formalizando su operación para que accedan a la ayuda y puedan cuidar a las personas que lo requieren. No obstante, aún se requiere más trabajo para poder avanzar y que, efectivamente, podamos cumplir con ese compromiso de hacernos cargo de las personas mayores”.

Una de las sostenedoras beneficiadas, Yohana Benavente, quien administra un hogar en la comuna de Los Álamos, agradeció el apoyo que recibirán gracias a este subsidio.

“Me parece fantástico. Sin la ayuda del Gobierno Regional, de (la corporación) Simón de Cirene, del Senama, que nos están visibilizando, no lo podríamos hacer, porque implica recursos, contratación de profesionales, por lo que para todos nosotros esto es un gran regalo”, comentó.

Sobre las condiciones en que llegan, en su gran mayoría los adultos mayores, añadió que “en mi caso, todos tienen familiares, pero todos ingresan por temas de salud mental. Entonces comienzan a ser personas que necesitan ayuda, apoyo y cariño del cuidador. A la vez, en sus casas no pueden estar, porque necesitan cuidado al cien por ciento, las 24 horas del día”, detalló.

El programa “Por un bien mayor” considera un proceso de recopilación de antecedentes en un período de cinco meses, concluyendo con la entrega de análisis y propuestas de mejoras para cada uno de los establecimientos, paso previo a la búsqueda de recursos para financiar las mejoras correspondientes.