“Qué tontera más grande”: Gabriel Boric critica hechos de violencia entre barristas en Supercopa

El Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a los hechos de violencia registrados la tarde de este domingo en el Estadio Ester Roa de Concepción, donde los equipos de Universidad Católica y Colo Colo se enfrentaban en la final de la Supercopa.

El encuentro fue suspendido en el minuto 35, justo cuando el marcador estaba 0-0, por incidentes entre hinchas de ambos equipos. En el lugar se registraron lanzamientos de objetos contundentes y fuegos artificiales, además de peleas a golpes entre los asistentes.

El hecho no pasó desapercibido por Boric, quien criticó la situación por medio de su cuenta de Twitter. “Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna)”, expresó el futuro Mandatario.

Posteriormente, el Presidente electo cuestionó la actitud de los involucrados: “Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias”.

Finalmente, Boric señaló “No podemos naturalizar esto. No está bien”, generando comentarios en la red social mencionada.

Que tontera más grande lo que eatá pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 23, 2022