Cadem: 53% cree que a Chile le irá bien o muy bien con el gobierno de Gabriel Boric

“¿Cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de Gabriel Boric?”. Esta pregunta la hizo la última encuesta Cadem, publicada este lunes.

De acuerdo a los resultados, el 53% respondió que al país le irá “bien o muy bien”, siendo la misma cifra que la semana anterior. 31% contestó que al país le irá “regular”, el 12% que le irá “mal o muy mal” y el 4% no sabe o no responde.

En cuanto a la aprobación del Presidente Sebastián Piñera, registró 29% de respaldo y un 64% desaprueba su gestión. El 4% no aprueba ni desaprueba y el 3% no sabe o no responde.

Convención Constitucional

El estudio también tuvo un apartado dedicado a las opiniones sobre la Convención Constitucional y sus discusiones.

En ese sentido, 58% confía mucho o bastante en la convención constitucional, frente a un 41% que confía poco o nada.

Sobre los contenidos de la Constitución, en términos de sistema político, 76% prefiere uno en donde el poder político sea compartido entre el presidente y el parlamento.

Un 64% prefiere que el congreso no represente a la misma coalición de gobierno y que el presidente necesite negociar y formar mayorías para aprobar su programa de gobierno.

Además, 59% prefiere que el voto sea obligatorio, 56% prefiere un congreso bicameral, 54% prefiere un sistema donde el presidente pueda ser removido de forma fácil en caso de crisis política.

En cuanto a la duración del periodo presidencial, 66% prefiere que el presidente gobierne por 4 años. No hay acuerdo en que el presidente pueda reelegirse (50%) y 53% prefiere que las leyes importantes se aprueben con altos quórums en el parlamento.

Respecto a la situación de los pueblos originarios, 81% prefiere que exista un reconocimiento explícito de ellos en la constitución, y que se aseguren cuotas para su participación en el parlamento. Además, 69% prefiere que Chile sea declarado un Estado Multicultural, frente a un 27% que prefiere que Chile sea un Estado Plurinacional.

Finalmente, sobre la distribución de poder, 71% prefiere redistribuir poder y entregarles más atribuciones políticas y económicas a los municipios, mientras que 27% prefiere que el poder y los recursos económicos sigan siendo administrados por el gobierno central.