Maisa Rojas, futura titular del Medio Ambiente: “Es muy desafiante (…) el Ministerio es mucho más que cambio climático”

Una de las 14 mujeres que llega al gabinete del Presidente electo, Gabriel Boric, es Maisa Rojas, quien será la futura ministra del Medio Ambiente, la climatóloga conversó con ‘La Mañana Interactiva’ de radio Agricultura para referirse a los desafíos de la cartera y cómo recibió la designación del cargo.

La actual directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia dijo que no se esperaba ser nombrada como la próxima titular del Medio Ambiente. “No me lo esperaba, la verdad que me involucré en la segunda vuelta y rápidamente me di cuenta que eso podía tener como consecuencia de que me fuesen a invitar“, dijo Rojas.

Y agrego que “yo pensé que quizás si me llamaban iba a ser para Ciencia, porque ese es un espacio que obviamente me siento más cómoda”.

Sobre si le acomoda asumir este ministerio, la también académica de la Universidad de Chile, cree que este cargo “es muy desafiante“. “Yo soy experta en cambio climático y en ese sentido incluso sé bastante bien lo que está haciendo el ministerio porque he colaborado con ello, pero el Ministerio del Medio Ambiente es harto más que cambio climático, entonces voy a tener que aprender harto“.

Además, en el espacio radial se refirió al equipo que conformará el gabinete del próximo Mandatario y si podrán cumplir con el programa que se prometió. Maisa Rojas respondió que en el caso de la cartera que liderará desde el próximo 11 de marzo y en particular con el tema del cambio climático, “lo que tiene que ocurrir es que sea un tema transversal en el Estado y para eso, en realidad una de las tareas bien importantes que yo voy a tener que hacer es permear en los otros ministerios.

Para ello, indicó que “va a ser más fácil si tengo compañeros en el gabinete que sean sensibles a estos temas. Me parece que en un grupo bien grande eso ocurre y así que yo estoy bien esperanzada de que podamos transformar como dijo el presidente en el primer gobierno ecologista de Chile“.

Revive aquí la entrevista completa a la futura ministra de Medio Ambiente: