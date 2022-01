Delegado presidencial de la macrozona sur: “El Estado de Emergencia ha servido, contrario a lo que dice la ministra Siches”

El delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquízar, aseguró que el “Estado de Emergencia ha servido, contrario a lo que dice la ministra Siches”.

Esto lo dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, como respuesta a lo que dijo la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien dijo que “hay grupos civiles no mapuche que no está disponibles hoy para trabajar e innovar. (…) En la Araucania hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto”.

Por el contrario, Urquízar dijo que el Estado de Emergencia “ha servido como un avance para disminuir los hechos de violencia en la macrozona sur. Los datos son claros: un 48% menos hechos de violencia, un 69% menos de usurpaciones, un 23% menos de de atentados incendiarios en una estrategia disuasiva, de intervención y también de visualización con más de 51 mil controles entre las FF.AA. y policías, y más de 140 detenidos”

Esto “da cuenta no de un éxito, sino de un avance importante para efectos de ir combatiendo el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado”, agregó.

En cuanto a lo dicho por la expresidenta del Colegio Médico, añadió que “me parece que uno tiene derecho a opinar lo que estime pertinente en relación al Estado de Emergencia, pero lo que no tiene derecho es a alterar esa realidad, por eso el llamado del Presidente a informarse bien, entendiendo. Además, que la futura ministra de Interior y Seguridad Pública va a tener a cargo el problema más complejo desde la perspectiva de la violencia que existe en el país”.

En ese sentido, subrayó que “lo que dijo la ministra Siches es claro. Vi personalmente el programa ‘Mesa Central’. No justificar o para justificar la no renovación del Estado de Emergencia, dice que los hechos de violencia con las FF.AA. lo que ocurre es que aumentan y no disminuyen, cuestión que es completamente errónea, porque la realidad es en base a la información, no del Gobierno, sino la que provee Carabineros y la PDI”.

En esa misma línea, el delegado presidencial enfatizó que “por eso en una situación excepcional, se requiere medidas excepcionales para afrontar como Estado lo que esta ocurriendo en la macrozona sur”.

“La ministra Siches ya no es presidente del Colegio Médico, es ministra del Interior y Seguridad Pública del próximo gobierno, y en ese sentido es muy relevante el rol que ejercer cualquier autoridad poder informarse bien. En eso, el Gobierno tiene toda la disposición para afrontar y traspasar toda la información necesaria para hacernos cargo como Estado de un problema que da lo mismo el gobierno que esté presente, es un problema que debemos afrontarlo en conjunto, con una altura de mira y de Estado”, dijo.

En cuanto a la voluntad de diálogo del próximo gobierno para solucionar el conflicto, Urquízar sostuvo que “acá nuevamente la ministra Siches dice que va a dialogar por la CAM y después tiene que ser corregido por el presidente electo, que señala que va a dialogar con todos los que busquen la paz. La CAM hace rato comunicó a todo el mundo, al igual que la Resistencia Lafquenche, que no va a dialogar, que ellos van a seguir ejerciendo acciones de lo que ellos denominan ‘sabotaje’, que son atentados, afectaciones graves a integridad física y psíquica a familias mapuches y no mapuches. Eso me parece impresentable, con los fusiles de guerra no se dialoga”.

