Presentan “Guía de buenas prácticas en reclutamiento y selección de personas”

Con la presencia del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab y la fundadora y presidenta de la Fundación Comunidad Networking Eva Sánchez Zúñiga, se realizó la presentación de la “Guía de buenas prácticas en reclutamiento y selección de personas”.

Esta consiste en una orientación en base a los problemas más frecuentes identificados en los procesos de reclutamiento y selección desde el punto de vista de los postulantes, para luego entregar recomendaciones y sugerencias que permitan mejorar la comunicación por parte de los reclutadores y empresas, proponiendo mejoras en dichos procesos, y así facilitar y promover una buena experiencia entre ambas partes.

Sobre la iniciativa, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, destacó “resulta muy importante conocer no solo cuáles son las buenas prácticas en materia de reclutamiento y selección de personas, sino que también qué se debe no hacer, pues es un hecho cierto que existen, muchas veces por desconocimiento, ciertas preguntas o requerimientos que no se ajustan a lo que debiera ser un buen proceso de reclutamiento y selección, pudiendo incluso llegar a vulnerar ciertos derechos de los postulantes”.

El objetivo es que esta Guía pueda ampliar la mirada de los reclutadores y empresas, y así poder mejorar la experiencia de las/os candidatos/as en los procesos de reclutamiento y selección, fomentando una mejor comunicación y retroalimentación del proceso, evitando prácticas discriminatorias.

Es así, como ambas partes se ven beneficiadas, ya que propicia una buena imagen corporativa y eficiencia en los procesos de reclutamiento y selección por parte de las organizaciones, y una experiencia satisfactoria y de respeto para los postulantes.

Al respecto, Eva Sánchez Zúñiga de Fundación Comunidad Networking, señaló que “esta es una iniciativa que surgió en abril del año 2021, a partir de la experiencia de nuestros voluntarios y voluntarias, quienes tienen contacto diariamente con los más de 13.000 beneficiarios que buscan trabajo en nuestros grupos WhatsApp”.

“Nos interesa aportar esta guía que tiene una mirada transversal, entregando orientaciones y sugerencias que guíen el actuar de las partes involucradas y así, facilitar la experiencia tanto de reclutadores como de postulantes, mejorando así los procesos de reclutamiento y selección”, cerró.