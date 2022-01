Covid-19: 100 alcaldes envían carta al Minsal por estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento

Un grupo de 100 alcaldes de todo el país, enviaron una carta al Ministerio de Salud (Minsal), donde expresan su preocupación por la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) del Gobierno y los recursos para la atención primaria en el contexto del alza de casos Covid-19.

Al respecto, se refirió la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, quien denunció el abandono por parte del Gobierno actual.

“En este momento existe una gran sensación de abandono y de alarma por parte de los vecinos y vecinas de nuestra comuna, quienes acuden masivamente a solicitar que se realice el test PCR porque hay un problema que hemos detectado desde el inicio de la pandemia que tiene que ver con la comunicación de riesgo”, relató Melipillán.

Asimismo recalcó que “hoy día hay información que es cruzada, que es confusa, incluso desde el Servicio de Salud con Seremi de Salud con los equipos de atención primaria”.

“Lo que crea una sensación de abandono por parte del Gobierno Central desde el Gobierno Regional y que implica tomar acciones inmediatas y es algo que no estamos viendo, al contrario, vemos una tendencia a no escuchar a las personas de atención primaria, no escuchar a las autoridades locales y de las recomendaciones que venimos haciendo hace mucho tiempo”, enfatizó la autoridad local.

Entre los alcaldes firmantes de la misiva están: