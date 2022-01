Ministro Delgado afirma que agresores de carabineros en Iquique serán expulsados “sí o sí”: funcionario herido será trasladado a Santiago

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, afirmó este lunes que los cuatro ciudadanos venezolanos detenidos tras la agresión a dos carabineros serán expulsados de todas maneras.

“Ya he dispuesto al delegado presidencial que acelere todos los trámites para poder tener el decreto de expulsión de estas cuatro personas. Estas cuatro personas van a ser expulsadas sí o sí, porque en este momento se está llevando el control de detención“, señaló la autoridad.

Delgado explicó que “si estas personas no quedaran con prisión preventiva o no quedaran con algún tipo de condena en la cual el día de mañana no tuviesen que enfrentar la Justicia, por supuesto que nosotros vamos a ejercer la expulsión“.

“Y si fuesen condenados también está la expulsión judicial en que también podemos expulsarlos, por lo tanto, la decisión de expulsar a estar cuatro personas es a todo evento”, añadió.

Además, el ministro anunció que visitará a uno de los uniformados heridos, luego de que sea trasladado hasta la capital debido a sus lesiones.

El “sargento Espinoza tuvo una complicación, desde el punto de vista de que la fractura nasal que le provocó el golpe cobarde y artero por parte de este ciudadano extranjero le provocó un sangramiento que se extendió más allá de lo habitual. Le hicieron un examen esta mañana y él tiene un desprendimiento de algunas zonas de su fosa nasal” y “requiere a todas luces un especialista”, indicó.