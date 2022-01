Alcalde de Iquique pide que la ciudad sea declarada una zona limítrofe para hacer frente a la inseguridad y violencia

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, dice que la agresión a los dos carabineros en Iquique fue la gota que rebalsó el vaso en el problema de seguridad que vive la zona.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal dijo que “esto si le puede pasar a una pareja de Carabineros, en una de las playas más concurridas de Chile, es lo que le pasaba y le pasa a los iquiqueños o los tarapaqueños a diario”.

Según Soria, los vecinos “están aburridos que todo el día el gobierno dé una receta de que Chile está totalmente seguro, en tema sanitario, que las fronteras están cerradas. Aquí la frontera de Tarapacá en Colchane tiene decreto de cierre, todavía no se abre, pero debe ser la más traspasada de Chile”.

Por ello, indicó que allá “es el otro Chile donde los decretos que firma el Presidente no se cumplen”.

Y si bien en la frontera “están desplegados los militares, hay más presencia de Carabineros, pero también hay que entender que enfrentamos una crisis migratoria a nivel mundial”.

Por eso, la opinión del alcalde es que este problema “se puso debajo de la alfombra por parte del gobierno de Chile y se pretendió resolver con políticas de salud de la Seremi de Salud”, ligado a la pandemia.

La mayor culpa, dice, es que el “Estado está prácticamente ausente, con unas medidas más efectistas que efectivas, con fotos en la frontera, se arma un set de televisión, viene el ministro, se desarma el set y todo sigue tal cual, como dice el alcalde Colchane”.

“Ante la no presencia activa real del Estado empieza a funcionar el crimen organizado, que ya funcionaba antes, siempre ha funcionado, pero en menor medida. El crimen organizado, y aquí es donde quiero hacer la separación, no es un tema migratorio, no tiene pandemia y no tiene país”, dijo.

En ese sentido, manifestó que “entienda el gobierno, entiendan todos, el Estado de Chile, va a venir otro gobierno, que todos entiendan, que si no le damos el tratamiento de ciudad fronteriza a Iquique y Alto Hospicio, donde vive el 90% de la población de Tarapacá, vamos a repetir el tema, no migratorio, el tema de seguridad”.

Consultado qué le pediría al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respondió que “yo me sumo a las palabras del fiscal, y por eso fui a conversar con él, que esto sea declarado una zona limítrofe, para que tenga especialidades, para que tenga refuerzos en tema de Fiscalía. Aquí los hechos violentos han aumentado bastante, los robos y todo lo que es con violencia, los asesinatos. Acuérdese que hace pocos días por primera vez tuvimos un secuestro con asesinato”.

“Cuando pedimos ser frontera es que tenemos que tener una mirada especial, porque nosotros estamos en una ubicación donde hay tres fronteras, y donde hay una cantidad de decomiso de droga, de armamento. Finalmente, el gobierno y el Estado tiene que tener una mirada especial para hacerle frente al crimen organizado, que también trafica personas“, concluyó.