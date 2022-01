Crisis en Tarapacá: Gobierno Regional financiará proyectos de seguridad

Los alcaldes de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Pica, Huara, Camiña y Colchane asistieron a la reunión convocada por el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, durante este jueves, donde la autoridad regional puso a disposición los recursos del Gore para financiar los proyectos de seguridad que presenten los municipios, ante la “inexistente estrategia” del Gobierno en esta materia.

“Hemos consensuado hacer un esfuerzo significativo para poder invertir en seguridad, algo que el gobierno regional, los municipios, no deberíamos hacer. Quienes tenían que hacer esta tarea de comprar vehículos a carabineros, comprar vehículos a la PDI, quienes tenían que hacerse cargo de entregar esta inversión, hoy nos dejaron abandonados y, sin duda, las urgencias de la región lo requieren”, aclaró la autoridad, haciendo hincapié en que se realizará una redistribución de los fondos regionales, ahora, orientados, a iniciativas de seguridad pública.

Entre los proyectos planteados por los ediles, el gobernador Carvajal mencionó la instalación de cámaras de seguridad, la adquisición de vehículos municipales e institucionales (Carabineros, PDI), además de identificar proyectos de infraestructura para las comunas. “Estamos comprometidos a invertir lo que sea necesario para hacer frente a esta situación de seguridad”, puntualizó.

Colchane es la comuna más afectada con el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. El alcalde Javier García explicó que cerca de 600 personas llegan diariamente hasta la localidad, a través de la frontera entre Chile y Bolivia.

“Es competencia exclusiva del Ministerio del Interior controlar el ingreso indiscriminado de migrantes, pero ha hecho oídos sordos a esto y esperamos fijar acciones para seguir presionando al gobierno central para que ponga mayor atención a la región de Tarapacá”, declaró García.

“Hemos solicitado al gobernador intervenir para aperturar el complejo fronterizo de Colchane ya que no tiene sentido mantenerlo cerrado, sin embargo, por los costados, ingresan más de 600 migrantes sin ningún control, la apertura significaría controlar la identidad de al menos un porcentaje de personas que ingresan, ya que lamentablemente hoy día no hay un mecanismo para determinar la identidad de las personas, por eso tenemos delincuentes que ingresan como Pedro por su casa y están cometiendo delitos en Tarapacá”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, destacó la mesa de trabajo convocada por el gobernador regional. “Ante este escenario, vamos a tener que sentarnos nuevamente, desarrollar una nueva estrategia en la inversión regional que es a través de los municipios y que va a tener un foco ahora en la seguridad y cada uno de los alcaldes, desarrollar los proyectos necesarios. Entendiendo que el Estado, el gobierno del nivel central se ha desentendido del problema y es evidente, bueno, el gobierno regional, con parte de su presupuesto, con los municipios, va a tener que adecuarlos nuevamente, redireccionarlos hacia el tema de la seguridad”, dijo. Además, destacó la experiencia del municipio en el sistema de cámaras que podría replicarse en otras comunas.

En Alto Hospicio, el alcalde Patricio Ferreira, se refirió a la importante cantidad de familias migrantes instaladas en las tomas.

“El Gobierno nos dejó abandonados. Tenemos más de diez mil familias viviendo en condición de toma, de las cuales, a lo menos, siete mil son familias de personas extranjeras, indocumentadas o que están de manera irregular en el país. Pedimos que nos escuchen, no nos han escuchado, no es una prioridad para este gobierno la seguridad pública. Vamos a dejar de hacer otras cosas que son importantes para dedicar y poner recursos en materia de seguridad pública, más cámaras, más equipamiento, más vehículos, más motos, más bicicletas, vamos a ver la forma de tener más vigilantes, más guardias y lo vamos a hacer desde la región, que no es una competencia ni de los alcaldes, ni de los gobernadores regionales, pero estamos dispuestos a eso, a dejar de construir sedes, canchas, por fortalecer la seguridad pública porque eso es lo que nuestra gente demanda”, declaró.

El gobernador Carvajal anunció que en los próximos días dará a conocer una estimación de los recursos regionales que se considerarán para fortalecer la seguridad de los municipios de Tarapacá.

Agencia Uno