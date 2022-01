Organizaciones LGBTIQA+ proponen iniciativas populares para que sean parte de la nueva Constitución

Hasta el 1 de febrero está abierto el proceso que cualquier ciudadano chileno pueda patrocinar hasta siete iniciativas populares en la página web de la Convención Constitucional para recolectar 15.000 firmas para que dichas propuestas sean discutidas en el pleno de la Convención Constitucional.

En este contexto, distintas organizaciones y movimientos por los derechos de las diversidades sexuales agrupadas en D.U.R.A.S (Disidencias Unidas Recomponiendo Alianzas Sexopolíticas) proponen tres propuestas en torno a las demandas de la comunidad LGBTIQANB+ para que puedan llegar a la nueva Constitución.

“Más de 40 organizaciones de diversidades y disidencias nos hemos unido para proponer 3 normas que deben discutirse en el proceso constituyente. Se han discutido principios iniciales sobre inclusión y diversidad pero nuestro objetivo es que la constituyente sepa que nuestras demandas tienen amplio apoyo social, posicionándose como una discusión imprescindible de una futura Constitución” dice Rodrigo Mallea, activista fundador de Disidencias en Red, parte de la coordinadora D.U.R.A.S

Una de ellas es la 10218 denominada “Reconocimiento de Comunidades y Diversas formas de familia” que ya cuenta con más de 5.000 patrocinios, busca cambiar la concepción actual de la familia (biparental, heterosexual y preferentemente casada) como el núcleo fundamental de la sociedad, ya que esta no permite reconocer la diversidad de formas en las que se agrupan las personas en distintos tipos de comunidades, dentro de las cuales, una es la familia.

Por otro lado, la iniciativa número 10320 “Derecho a la igualdad, no discriminación y no sometimiento” proveniente del área de los derechos fundamentales, señala que “en Chile, las personas no son iguales ni en dignidad ni en derechos. El país presenta desigualdades que generan personas y grupos privilegiados, al mismo tiempo que existen sectores sociales que han sido histórica y sistemáticamente discriminados, como las disidencias y diversidades sexo-genéricas”. Por lo que la propuesta busca garantizar el derecho a la igualdad sustantiva, la no discriminación y el no sometimiento.

Finalmente, la propuesta Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales) que pretende que el Estado reconozca la diversidad de identidad y su libre desarrollo, donde la construcción binaria preponderante en occidente se basa en una mirada biológica, negando la manera en que la sociedad construye una mirada y un discurso sobre los cuerpos.

Las diferentes iniciativas se pueden encontrar en extenso pueden conocerse en plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/, colocando el número de la propuesta y puede ser firmada por cualquier ciudadano chileno con su rut y su número de serie de la cédula de identidad o la clave única.